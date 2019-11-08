多頭分析師高喊「聖誕行情」開始了！標普年底前至少再漲4%

Fundstrat Global Advisors 研究主管 Tom Lee 表示，所謂的「聖誕行情」已經到來。

道瓊工業平均指數週四 (7 日) 再創歷史新高，全年漲幅達到 18%。經濟數據的改善和穩健的獲利，促使分析師將標準普爾 500 指數的年底目標提高至 3185 點，較目前價位再上漲約 3%。

Lee 在週四給客戶的報告中說：「目前正處 2019 年的最後 8 週，大約是聖誕行情的開始。」「在過去 20 年中，這種行情走勢非常明顯。」

根據 Fundstrat 的統計，自 1998 年以來，當標普 500 指數在當年直至 11 月的第一週上漲超過 9.5% 時，接下來到年底前平均還會上漲 4%。該公司表示，在過去 20 年中出現過 10 次上述情形，每次都應驗，據此類推，標普 500 指數在今年最後 8 週將上升至平均 3212 點。

標普 500 指數今年以來已累計上漲超過 23%。因此，如果歷史可供借鏡，那麼該股價指數到年底前將有 4.3% 的上漲空間。

優於預期的經濟數據給本季股市帶來提振效應。10 月美國服務業活動指標超過預期，而勞動市場保持穩定，因為上月創造的就業機會輕鬆超過預期。

在過去一年半動搖美股的中美貿易戰也有所緩解，因為雙方致力於達成「第一階段」貿易協議。雙方已同意同時取消對方現有的某些關稅，從而加強了全球兩大經濟體間貿易達成解決方案的希望。

聖誕行情的定義在華爾街上有所不同。《股票交易員年鑑》認為，行情通常從 12 月的最後一週到 1 月的前 2 個交易日。根據其資料，自 1969 年以來，在此期間標普 500 指數平均上漲 1.3%。