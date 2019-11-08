中美貿易戰已經進行二年角力戰，在這段過程中，美股 S&P500 指數創下歷史新高 3000 點，中國上證指數也在 3000 點附近徘徊，卻是歷史高點的一半，誰強誰弱一目了然。

然而，投資大師常說要「人棄我取」，現在究竟要追漲在高峰的美股，還是要投資在谷底的陸股呢? 若以定時定額長期投資來看，中國基金應該是好選擇。而且今年以來陸股指數努力維持橫盤整理，中國基金卻交出不錯成績單，可見得即使大環境景氣差，個股仍有表現空間，投資人只要有耐心，一定可以歡笑收割。

展望中國股市風險有以下幾點：

一，景氣低迷。

在美國大力加徵關稅之下，中國進出口貿易萎縮，經濟成長率下滑，採購經理人指數低迷。今年第三季經濟成長率已經萎縮至 6%，近 10 年新低，市場預估明年經濟成長率仍低於今年，成長動能不足。

二，中美貿易紛爭難以解決。

即使川普近期極力促成中美第一階段貿易協定簽署，但雙方歧見仍大，包括智財權、技術移轉等難以達成共識，未來一年還有美國大選議題，中美之間預估仍然戰和並進，經常受到消息面干擾。

三，香港民眾抗爭。

反送中是導火線，香港民眾累積的不滿情緒已經到臨界點，先前中國政府表現相當自制，但後續如何處理香港問題，成為一個需要留意的變數。

展望中國股市機會有以下幾點：

一，中國積極發展內需與技術自主。

華為被美國列為黑名單，禁止美國企業出售零組件給華為，此也促成中國更為積極的「去美化」，努力建立自主技術，長線提升中國產業競爭力。為了降低出口縮減衝擊，中國努力推動內需，近期又大力推出基礎建設，開放金融業外資股份。由於中國有 13 億人口，內需市場規模龐大。

二，開放外資投資金融業，陸股權值調升。

中國原先對於外資投資中國金融產業都有股權比例限制，2020 年起將陸續開放期貨、基金、證券、壽險公司等外資比重管制。金融業解禁，有利於金融產業成長、資本市場成長。

另外，中國今年 9 月已經宣布，對於 QFII、RQFII(合格境外投資機構法人) 投資中國額度不再限制，有利於外資快速加碼陸股。再搭配國際指數公司包括 MSCI、富時指數等，持續加碼中國股市權重，預估國際資金投資陸股額度上升，有利於中國股市長線發展。

投資中國基金有二種，投資人別搞錯

第一種是境外中國基金。主要由境外投信發行的中國基金，主要投資在港股掛牌的中概股與美國掛牌的中國企業，投資中國 A 股比重極低。2016 年到 2017 年港股表現亮麗，中國 A 股低迷，境外中國基金表現亮眼。但今年受到香港反送中事件衝擊，港股重傷，影響這類中國基金表現。但近期港股已經逐漸止跌回穩，國際資金重新回歸後，境外中國基金可以留意。

第二種是境內中國 A 股基金。主要由台灣投信發行，取得中國 QFII 額度，主要投資在中國 A 股，較少比重投資境外中國企業，可搭上中國股市長線成長列車。2015 年陸股衝上高點後回檔整理，因此這類基金這幾年表現較為落後，但自 2018 年國際指數開始將中國 A 股納入，2019 年並快速調高權重之後，中國 A 股基金逐漸有所表現。特別是今年港股低迷，大陸 A 股卻是緩步回升，這類中國基金今年表現亮眼。

這二類中國基金，投資焦點有所不同，長線來看可能境內中國 A 股基金成長空間更大。但一些具有實力的中國企業，可能選擇在港股或美股掛牌，境外中國基金也不可錯過。若資金充裕，投資人可以二種中國基金分散布局。由於中國經濟景氣仍不明朗，美國對中國企業的抵制也可能加強力道，採取定時定額投資，應該是更為輕鬆的投資方式。

可觀察基金

一，境外中國基金。

透過基金老司機平台比較，依序選擇基金類型【境外】、地區【中國 / 大中華】、計價幣別【美元】，並選擇績效規則為【不含息】，可得出以下境外中國基金，加以注意，以 1 年績效為參考依據。

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) >>>http://bit.ly/2JQih0y

摩根基金 - JPM 中國 (美元)-A 股 (累計) >>>http://bit.ly/2NJ44Dw

二，境內中國 A 股基金

接著，透過基金老司機平台比較，依序選擇基金類型【境內】、地區【中國 / 大中華】、基金組別【大中華股票】、計價幣別【新台幣】，並選擇績效規則為【不含息】，可得出以下境內中國 A 股基金，加以注意，以 1 年績效為參考依據。

安聯中國策略基金 - 新臺幣 >>>http://bit.ly/34uAWqr

摩根中國 A 股基金 >>>http://bit.ly/2JQiK2O

復華中國新經濟 A 股基金 - 新臺幣 >>>http://bit.ly/2PLZtmT

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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基金老司機投資戰況追蹤 (基金老司機小編提供)

透過基金老司機中觀察持有上述兩檔境外中國基金的老司機 (投資人)。

持有瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 的老司機「Concord」，一年正績效 + 23.12%，可進一步觀察他整體配置和績效表現 http://bit.ly/34wAW9I

持有摩根基金 - JPM 中國 (美元)-A 股 (累計) 的老司機「Simon」，他的一年績效表現 + 19.54%，成立至今也有 + 37.44%，一起觀察他的投資概況 >>> http://bit.ly/2Cbzs8y