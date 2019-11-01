以史若可以為鏡 道指、標普未來兩個月至少再漲5%

週四 (31 日) 是 10 月的最後一個交易日，美股的焦慮不安攀升至歷史新高，但是，如果股票指數能維持既往的歷史軌跡，接下來可能還有更大的上漲空間。

道瓊斯數據集團 (Dow Jones Data Group) 追溯至 1950 年的數據顯示，當道瓊指數和標準普爾 500 指數像現在一樣在 10 月底大幅上漲時，今年底之前的時間幾乎都可以放心了。

而且歷史上的這些漲幅十分驚人。

以史為鏡，當道瓊在截至 10 月底的當年至少上漲 15% 時，道瓊在接下來 2 個月內的平均漲幅為 5.55%，全年平均漲幅為 27.17%；而截至週四收盤，道瓊指數 2019 年以來已上漲 15.94%。

（圖: Dow Jones Data Group）

同樣地，當標普 500 指數截至 10 月 31 日的漲幅至少達到 20% 時，該指數在年底前的平均漲幅為 6.21%，全年平均漲幅為 33.8%。截至週四收盤，標普指數已上漲 21.17%。

（圖: Dow Jones Data Group）

而那斯達克數據顯示，那斯達克若在前 10 個月至少上漲 20% 時，有 90% 的機率在年底前的 2 個月平均漲幅可達 7.48%，全年漲幅為 42.81%；而截至週四，納指 2019 年以來上漲 24.97%。

可以肯定的是，過去的結果絕對不能預示未來的回報，而週四 (31 日) 美股下跌，這是由於人們越來越擔心美國是否有可能盡快與中國達成真正的貿易協議，並且川普總統的彈劾調查程序在眾議院票決通過。

在遭逢一系列政治憂慮，包括美國與中國的貿易爭端以及英國長期以來脫歐計劃的爭議後，所有這三個股市指數都全面收高。道瓊指數在 10 月上漲 0.48%，標普 500 指數當月上漲 2.04%，納斯達克指數在 10 月上漲 3.66%。

現在，美股就要進入歷史上走勢最強勁的時期。數據顯示，11 月至 1 月是一年中最強勁的 3 個月，11 月的平均漲幅為 5.94%，12 月的平均漲幅為 5.1%。