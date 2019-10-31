英國10月GfK消費者信心指數 跌至2013年以來最低

市場研究公司 GfK 針對消費者最新調查顯示，脫歐的不確定性，令英國消費者對經濟前景擔憂加劇，10 月英國消費信心指數，跌落至 2013 年以來的最低水平，低於市場預期。

GfK 消費者信心指數從 9 月份的 -12 跌至 10 月份的 -14，遜於市場預期的 -13，為該指數自 8 月份以來一直處於最低水平，且自 2013 年 7 月以來一直沒有回彈。

自 2016 年英國開始進行脫歐公投以來，英國消費者總體上仍然保持樂觀態度，在一定程度上抵消了商業投資疲軟的影響，但最近幾周士氣似乎有所減弱，預示著聖誕節前的支出不佳。

GfK 總監 Joe Staton 表示，脫歐對消費者的影響顯著，似乎也正影響我們如何看待來年的個人財務狀況，而這一數字在 10 月份顯著下降。

該項調查於 10 月 1 日至 10 月 14 日進行的，時間點處在脫歐為明朗化的時機。也是英國首相強生 (Boris Johnson) 在確定尤其脫歐前進行的調查。

最新脫歐進展，英國與歐盟同意將脫歐期限推遲至 1 月 31 日，此外工黨支持強生在 12 月 12 日進行提前大選。英國國會週二晚間以 438 票對 20 票，通過強生的提前大選法案，法案接著將送交上議院審議。

調查顯示，用於計算情緒的所有五項指標均出現下降，其中最大的下降來自消費者對未來 12 個月內個人理財可能如何發展的評估。

根據 GfK 官方數據，在截至 9 月底的 12 個月中，英國家庭宣布破產率達到了八年來的最高水平。英國脫歐的不確定性，也使英國的商業房地產市場承壓。

分析師調查顯示，約有 62% 的分析師認為，英國房市在 7 到 9 月內進入了低迷期，這是自 2015 年調查開始以來的最高水平，上一季度僅有 53% 的分析師這麼認為。

RICS 經濟學家 Tarrant Parsons，脫歐對零售業衝擊最嚴重，他認為在明年之前，英國經濟恐無好轉跡象。