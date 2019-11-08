美科技總監抨擊部分接納中國5G的國家 要歐洲加入抵制

中國電信設備製造商華為 (002502-CH) 遭美國封殺，美方認為華為設備很可能成為中國政府的監視工具，持續呼籲盟友國禁止華為設備。美國白宮科技總監 Michael Kratsios 在週四 (7 日) 抨擊了，那些向中國 5G 網絡和人工智慧技術 (AI)「張開雙臂」的國家。

Kratsios 在里斯本一場科技會議上指出，無法信任中國公司，因為該國法律迫使企業與該國情報部門合作，他也特別提到了華為。此外，他也表示，歐洲必須與美國「站在一起」。「我們也許不會在科技政策的每個方面都保持一致，但我們在最重要的原則上都是一致的。」Kratsios 說道。

歐盟在先前曾發布了針對 5G 行動通訊的網路風險的評估報告，警告 28 個歐盟國國要小心國家支持的實體企業發動的網路攻擊，呼籲成員國勿過度依賴單一供應商。

然而，歐洲的企業似乎並沒有因為美政府的擔憂卻步。華為在上個月表示，已簽署的 65 項商業交易中，有一半是來自歐洲客戶的 5G 網絡建設。

在先前，就有不少歐洲國家表明將與華為合作建設 5G 網路。有消息指出，義大利電信公司 (Telecom Italia) 可能會在行動網路升級計畫當中將業務授予和華為和愛立信 (Ericsson)。葡萄牙電信運營 NOS 也宣布，已經與中國科技巨頭華為合作，將葡萄牙北部馬托西紐什市建成該國首個 5G 網路。而德國當局已經確立了最新 5G 行動網絡的安全準則，規則中並沒有排除中國的華為參與該國的 5G 網路建設。