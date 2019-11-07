再釋善意！陸國務院：取消在中國之外資銀行業務範圍限制

中國國務院週四 (7 日) 傍晚發佈重磅公告，宣布全面取消在中國之外資銀行的業務範圍限制，進一步加速擴大中國金融市場。

中國國務院意見指出，將全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制，豐富市場供給，增強市場活力，減少外國投資者投資設立銀行業、保險業機構和開展相關業務的數量型准入條件，取消外國銀行來華設立外資法人銀行、分行的總資產要求，取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務的經營年限、總資產要求。

意見並表示，將擴大投資入股外資銀行和外資保險機構的股東範圍，取消中外合資銀行中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求，允許外國保險集團公司投資設立保險類機構。

意見還指出，要繼續支持按照內外資一致的原則辦理外資保險公司及其分支機搆設立及變更等行政許可事項。2020 年取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過 51% 的限制。

中國：美方已同意未來取消關稅

此前週四 (7 日) 中國商務部發言人高峰於傍晚記者會表示，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅。

高峰表示，第一階段取消多少關稅，可以由第一階段協議內容決定，但未予詳述。他說，中美雙方過去兩週舉行了建設性談判。這份協議勢將於未來幾週內簽署。

高峰認為，雙方按協議取消加徵的關稅，有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟，有利於生產者也有利於消費者。

高峰表示，貿易戰因加徵關稅而起，也應由取消關稅而止。對於川習會及可能的會晤地點，高峰表示沒有相關訊息可提供。

但上述消息，目前尚未獲得美方證實。

市場分析，若上述消息獲得美方證實，那麼第一階段貿易協議文本就可能成為未來美、中談判的基礎路線圖。