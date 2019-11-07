再向外資放利多！中國國務院提出汽車外資優惠

為吸引外資進駐，中國國務院週四 (7 日) 再宣布推出優惠外資政策，在汽車領域部分，要保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇，並強調要發揮智慧財產權司法保護重要作用，完善智慧財產權保護工作機制，為海外車企帶來一波利好消息。

中國國務院總理李克強週四 (7 日) 發布外資工作意見指出，為保障外資車企在產製新能源汽車上，享有與國內企業相等之市場待遇，將修訂車企平均燃料消耗量及新能源車積分並行管理辦法，又稱「雙積分政策」，允許外資與中國合作夥伴企業間的轉讓積分行為。

中國國務院此前於常務會議指出，要持續深化「放管服」改革，打造更有吸引力的營商環境，首先要擴大對外開放領域、再來促進投資便利化，甚至平等保護外商投資合法權益。

此項優化外資政策調整對於中國汽車產業來說，可望進一步帶動外來投資，促進獲利提升。

中國針對外資「利多」連環出：

然而值得注意的是，中國週四 (7 日) 是釋放出了一系列針對外資之利多政策，此前中國國務院也宣布將放寬在中國之外資銀行的業務範圍限制，進一步加速擴大中國金融市場。

中國國務院意見指出，將全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制，豐富市場供給，增強市場活力，減少外國投資者投資設立銀行業、保險業機構和開展相關業務的數量型准入條件，取消外國銀行來華設立外資法人銀行、分行的總資產要求，取消外國保險經紀公司在華經營保險經紀業務的經營年限、總資產要求。

意見並表示，將擴大投資入股外資銀行和外資保險機構的股東範圍，取消中外合資銀行中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求，允許外國保險集團公司投資設立保險類機構。

意見還指出，要繼續支持按照內外資一致的原則辦理外資保險公司及其分支機搆設立及變更等行政許可事項。2020 年取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過 51% 的限制。