金融建言白皮書提五大主軸 金管會訂四大項目先行

金管會主委顧立雄今 (7) 日領軍與金融總會就今 (2019) 年的「金融建言白皮書」進行研商會議，經金管會逐項評估建言的可行性，優先可執行的包括「分階段推動 Open Banking、Open API」等 4 大項目。

金融總會每年都會整合各金融業公會與周邊單位的興革建議，提出金融建言白皮書，今年度的金融建言白皮書包含五大金融建言主軸，分別為：「拓展金融業務及綠色金融」、「強化金融科技創新」、「支援高齡金融發展」、「推動資本市場發展」及「調適金融監理制度及相關規範」等。五大主軸中共提出 25 項建言議題、35 則具體建議作法，期望達到金融市場發展、金融創新開放、法規限制調整、稅制問題改善等目標。

經金管會逐項評估建言的可行性，並與金融業者代表就建言參採情形交換意見，優先總結出可以執行的 4 大部分如下：

一、 在強化金融科技創新方面，有關鼓勵銀行採用開放應用程式 (API) 與外部機構合作開發金融服務，並分階段推動 Open Banking、Open API 的建言，銀行公會及財金公司已分別訂定「會員銀行與 TSP 業者合作之自律規範」及開放 API 的技術與資安標準供業者遵循，且開放銀行第一階段已於今年 9 月底上線。

二、 在支援高齡金融發展方面，有關建議提供壽險業資金投入長照相關機構的誘因部分，金管會已於今年 8 月 23 日修正「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」，放寬保險業投資長期照護產業所需的不動產、投資出租予 65 歲以上高齡者的面積達持有面積 50% 之住宅，其年化收益率得以不低於基準利率為準。

三、 在推動資本市場發展方面，有關建議商業銀行及保險業得投資指數投資證券 (ETN) 的建言，金管會已分別於今年 6 月 4 日及 6 月 21 日令釋開放。

另外，就槓桿交易商對屬自然人的一般客戶可以提供除外幣保證金外的差價合約 (Contract For Difference, CFD) 商品交易服務之建言部分，原則同意開放以原油及黃金為連結標的之 CFD。

四、 在調適金融監理制度及相關規範方面，有關消費者網路投保並透過全國繳費網扣款，其當日交易限額可提高至新臺幣 100 萬元的建言，基於身分認證的安全強度考量，金管會已建議採晶片金融卡進行認證，其繳費額度即可大幅提高；或請壽險業保費帳單導入 QR Code 共通支付標準的規格，消費者以行動金融卡或於行動銀行繳費時，只要掃描該帳單 QR Code，即可完成繳費。