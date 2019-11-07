〈鈺緯法說〉獲兩大國際客戶訂單+新品放量 明年營收估年增1成

醫療顯示器廠鈺緯 (4153-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望未來，發言人張重德今 (7) 日表示，受美中貿易戰影響，客戶拉貨動能趨緩，估第 4 季營收持平第 3 季，不過明年因接獲韓國、荷蘭 2 大廠訂單，加上今年開發 4-5 個醫療周邊新產品，均將於明年開始放量，法人估，明年全年營收可望年增 1 成。

鈺緯 2 年前投資教育事業導致營運虧損，2017 年處分該事業，重新回歸本業，聚焦高階醫療用顯示器、色彩應用顯示器等產品，營運出現轉機，前 3 季產品營收比重來看，診斷用產品占 51%、手術用產品占 20%、工業用產品占 23%。

張重德表示，由於年初景氣較好，上半年客戶拉貨動能強勁，但下半年遇上貿易戰、國際景氣放緩下，拉貨動能趨緩，法人表示，第 4 季營收力拚持平第 3 季，但年增仍可望有雙位數成長。

明年新客戶方面，專案副理方彥凱表示，韓國大廠的銷售區域涵蓋全球，包括中南美洲、歐洲等，訂單多屬於醫療顯示器，目前已小量鋪貨，預計明年放量；荷蘭客戶則是出貨診斷產品，明年會分 2 次出貨，分別為 2500 台及 2000 台，估 2 年後才會放量。

鈺緯累計前 3 季營收 5.57 億元，年增 9.61%；毛利率 31.48%，年減 0.46 個百分點；營利率 9%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 5772 萬元，年增 20.41%；每股純益 0.8 元，已超越去年全年總合。