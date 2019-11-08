亞太電前3季EPS -0.91元 將私募100億元投入5G競標

亞太電 (3682-TW) 今 (7) 日公告，私募案將於 1 年內分 3 次募集共 15 億股，首次募集 10 億股，私募價格為 10 元，總計 100 億元資金將投入 5G 相關建置，此外，也公布第 3 季財報，累計前 3 季稅後虧損達 39.28 億元，每股虧損 0.91 元。

亞太電董事會決議第一次私募普通股增資案，總計私募股數為 15 億股，自股臨會後 1 年內分 1-3 次募集發行，第 1 次預計發行 10 億股，私募價格定為 10 元。

亞太電表示，私募資金將用於充實營運，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，預計可支應營運所需資金、償還借款以降低負債比率、改善財務結構及支應 5G 發展所需，未來對公司的營運將產生直接或間接助益。

亞太電前三大股東為鴻海 (2317-TW)、台鐵及台灣大 (3045-TW)，分別持股比為 19.6%、9.29% 及 3.45%，是否加碼參與也引發市場關注，其中，台灣大將於明日舉行線上法說，市場預期，私募案也將成為聚焦重點之一。

亞太電第 3 季營收 37.06 億元，季增 10%、年增 4.2%；毛利率 2.61%，季減 0.6 個百分點、年減 6.2 個百分點；營利率 - 36.09%，較去年同期小幅擴大；稅後虧損 13.36 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.31 元。

亞太電累計前 3 季營收 105.49 億元，年減 2.7%；毛利率 3.66%，年減 7 個百分點；營利率 - 37.35%，較去年同期小幅擴大；稅後虧損 39.28 億元，虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.91 元。