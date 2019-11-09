在病痛與死亡面前 保險決定你的選擇權

文●楊佳真

每個人終其一生，都會經歷生、老、病、死，無人例外，而見證這一切的醫師們，不只是人生遊戲的 NPC（非玩家控制角色），也是當事人。

本刊執行的【良醫臉譜】專訪，帶讀者一窺這些仁心仁術的醫師有什麼特質，有的內斂不善言詞、默默奉獻一己之力，有的打扮時髦、風靡整個球場。但最後都殊途同歸，不是擁有一雙讓病人讚不絕口的「華佗之手」，就是有如「神農氏嘗百草」般的堅毅細心，難怪總有不辭千里、非他不可的病患追隨著。

有人說，急診室裡沒有春天。身處白色巨塔、見證太多悲傷與死亡的醫師，如何規劃自己的保險？如何看待醫療與保險的關係？「保險」如何成為劃破凜冬的一隻春燕？

本文整理了過去曾以「良醫」身分受訪的十三位醫師們，究竟他們對保險抱有什麼期待？月入數十萬元的「人生勝利組」醫師及家屬，看病都有折扣，他們也需要保險嗎？在醫療技術突飛猛進的趨勢下，他們認為民眾該準備多少醫療金才能無後顧之憂？

醫療與保險，就像豆漿和油條

國泰綜合醫院外科部 副部長林希鼎：醫療和保險相輔相成

以前的人愛買壽險，醫療險反而買得不夠，很多長輩的醫療預算有限，不過隨著醫療險的購買力增強，未來國人就醫預算應會較為寬裕。醫療和醫療保險可說是相輔相成，我很久以前就提出，人壽保險公司與有全省據點的醫院合作的想法，讓保戶到特定醫院看病享有折扣、醫療理賠金直送醫院，讓保戶不必為了籌醫療費而跳腳，現在雖然已經有了，但仍做得不夠快、不夠廣。

耕莘醫院耳鼻喉科 主治醫師陳一嘉：醫療險是醫病關係潤滑劑

我媽媽是保險業務員，我的保單全都是她規劃的。我覺得最重要的保險還是醫療險，尤其是實支實付！身為第一線醫療人員，我非常清楚醫療險的重要性，雖然台灣健保很完善，但還是有很多自費項目，醫療險是「改善醫病關係」相當關鍵的潤滑劑，病人有保險，對醫生來說，治療不用再綁手綁腳，可以更游刃有餘；對病人或家屬來說，可以選擇更新、更好的治療方式，達到「醫病雙贏」。

台中榮總外科部 主任陳周斌：有保險，才有醫療平權

健保真的幫助許多弱勢，面對癌症患者，我幾乎很少建議他們自費用藥，除非健保藥沒有效。癌症標靶藥費驚人，一般家庭絕對吃不消，商業醫療險能降低患者的自費負擔，不會為了錢而影響治療權益。

亞東紀念醫院 副院長張淑雯：舊保險恐無用武之地

認識我的人都知道，我保險觀念非常好，尤其是醫療險，實支實付、住院日額、癌症險、失能險……，幾乎能買的都買了。但買了這麼多，還是覺得不夠，畢竟自費項目愈來愈多，以前買的，現在不一定還適用。

林口長庚醫院腎臟科 教授級主治醫師顏宗海：保險可提升治療品質

病人有沒有保險，會反映在醫療服務與經濟壓力上的不同，萬一用得到就能減輕家庭經濟上的壓力，因此即使長庚的醫護人員與家屬都享有自費部份六折、免掛號費等福利，我們一家還是都有投保醫療險。過去很多家庭為了洗腎費用傾家蕩產，現在雖然健保將洗腎費用全額買單，卻無法完全解決洗腎病人的憂慮，包括擔心壽命減少、生活品質降低、無法正常工作等。

新式療法、特殊醫材 你吃得消嗎？

臺北醫學大學附設醫院 胸腔內科主任周百謙：醫療準備金每月二十萬元

健保不可能包山包海，很多時候，藥就在那裡，可是病人沒有錢付，這是很難過的事。保險對於每一個家庭都是重要的救命資金，我認為準備好醫療金和看護費用，比意外險或壽險來得更重要。且為因應醫療趨勢，「有買」不夠、還得再「買足」。目前癌症存活期三～五年，免疫療法加營養療法每月至少十六萬元；生物製劑一次約四～八萬元，需要長期施打；而健保不給付的肺阻塞性疾病，每月需要六～十萬元；有時也會用到自費醫材等，每月至少要能負擔二十萬元的醫療費用，才算足夠。

臺北醫學大學附設醫院臨床研究中心執行長劉明哲：內視鏡手術耗材十萬元

現在許多手術是用內視鏡或機械手臂，雖然住院天數大幅縮小，但自費金額動輒五、六位數。例如過去腎臟摘除傷口長達二十公分，住院至少三週，且因為劇痛，病人第一週幾乎無法下床，但現在用內視鏡手術，有的人第二天就可以下床，通常一週內就可以出院，健保雖有給付手術部分，但某些耗材仍須自費約十萬元，沒有保險的確是很大的負擔。

來源：《現代保險雜誌》 371 期

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