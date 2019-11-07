Bernstein：美企獲利恐面臨衰退 中國股市可期

外電報導，美國經濟似乎正處在擴張期的後期，資深市場策略師 Richard Bernstein 擔心，美國企業的獲利能力恐怕正在下滑，期望轉向增長速度更快的中國，以提升回報。

前美林投資策略主管 Bernstein 表示，成本的上漲以及 2017 年聯邦稅改措施的刺激作用減弱，都是衝擊美國企業的獲利的因素。他認為，在明年初有可能出現全面性的的獲利衰退，但不太可能會像 2015 年和 2016 年時的情況。

Bernstein 說道，他一直對美股抱持「非常非常防禦性」的心態，只著重在相對單傳的標的，像是消費必需品、醫療保健、房地產和公用事業之類。

儘管有部分投資者預期工業和材料等周期性產業類股的表現將優於市場，但 Bernstein 認為，美國企業獲利的主要指標「在較長時期內並支持周期性類股的增持」。

相反地，Bernstein 表示，中國的經濟指標正在加速發展，他的公司通過 ETF 對中國增持。「中國政府已向經濟注入了大量的貨幣和財政刺激措施。明年最大的驚喜可能是，中國的發展將比人們想像的要好得多。」

針對其他地區，Bernstein 也指出，到 2020 年，日圓走強很可能會拖累日股，而歐洲的表現可能會還不錯，但這會是一個意外的驚喜。而美國股市也不錯，但可能不如市場預期。

日前，施羅德投資亞洲多元資產主管 Patrick Brenner 指出，美國步入衰退的機會升高，加上今年 8 月出現 2 年期公債和 10 年期公債殖利率倒掛，市場上對於衰退的預期加深。不過就歷史上來看，過去 30 年間，殖利率倒掛出現後，仍需 10 到 24 個月才會真正進入景氣衰退。