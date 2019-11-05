〈財報〉Uber第三季成本上升 淨虧損大增 盤後股價下跌至少5%

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 週一 (4 日) 於美股盤後公布 Q3 財報，儘管營收優於市場預期，且公司虧損也低於市場預期，然而公司成本年增 33%，加上單季虧損超過 10 億美元，拖累盤後股價聞聲大跌 5%。

週一 (28 日) Uber 下跌 0.92% 以每股 31.08 美元作收，而在盤後公布財報後，Uber 股價再大跌 5.5% 至每股 29.37 美元。

Uber 股價 (圖片: GOOGLE)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 38.13 億美元，年增 30%，超乎市場預期的 36.3 億美元。

淨虧損報 11.62 億美元，年增 18%，其中包括 4.01 億美元的股票薪酬費用

稀釋後每股淨虧損報 68 美分，低於市場預期的每股 70 美分，優於去年同期的 2.21 美元

調整後 EBITDA 報 6.31 億美元，年增 52%

總訂車額為 165 億美元，年增 29%，略低於市場預期的 167 億美元

應用程式 (Uber App) 活躍用戶數量為 1.03 億，按年增 2100 萬個，但略遜市場預期。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 在財報聲明中表示，公司本季度的業績，證明了我們的共乘部門的盈利能力正在增長。

在 Q3 季度中，Uber 的成本增長了約 33%，達到 49.2 億美元。總訂車量，包括共乘、機動性，Uber Eats 外賣和運費等支出，比去年同期增長 29%，達到 164.7 億美元，公司累計淨虧損逾 70 億美元，

Uber 淨虧損與成本支出 (圖片: 路透社)

該公司分攤每次乘車中獲得的乘車費的淨收入，較去年同增長 22.8%，至 29 億美元，而 Uber Eats 團隊的使用率年增 10.7%，年增 64%，至 6.45 億美元根據 FactSet 的數據，分析師估計 Uber 共享乘車的出車率為 21.6%，相較於 Uber Eats 的出車率為 11%。

公司財測與展望：

針對 Uber 的未來展望，Khosrowshahi 補充說：「我們很高興見到嚴格的財務紀律和強勁的收益，能繼續在各個部門中體現，使整個產業朝向更穩健的增長發展」。

本季營收超乎市場預期，因此該公司上調其財測，預計 EBITDA 將從第四季開始加速成長，估計全年度 EBITDA 虧損金額將落在 28 億至 29 億美元，較先前預估值上修了 2.5 億美元。

分析師 Justin Patterson 認為，Uber 第四季淨虧損將縮減至 6.39 億美元，並認為全球共乘車產業展望樂觀，若 Uber 成功削減開支，則有望在 2021 年底將實現盈利。

Uber 股價自今年五月 IPO 以來，從最初的每股 45 美元，下跌約 35%。