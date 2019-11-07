看好中國工具機市場前景 日本Citizen在山東建新廠

日本知名鐘錶公司 Citizen (7762-JP) 旗下，生產工具機的 Citizen Machinery 計畫在中國山東省淄博市成立新工廠，預定 2021 年 2 月完工。預計到了 2023 年，中國工廠的工具機生產能力將提升為目前 2 倍。

目前 Citizen Machinery 在中國的主要生產據點，是為在山東省淄博市的「西鐵城 (中國) 精密機械有限公司」。未來將進行搬遷，並與新工廠整合。這是為了將來中國市場好轉所作的準備，在美中貿易戰的影響下，全球許多主要企業陸續縮小當地事業或已退出中國市場。

然而，由於日本各家工具機廠商具有過人的產品競爭力，加上零件加工趨於精密化之故，日廠也因此看好未來的工具機商機。在市場處於停滯狀態的這個時期，各家日廠也為了今後產品銷售來作出準備。

(圖片：Investing.com)

這回 Citizen Machinery 投資約 30 億日圓在中國山東省建設新工廠，目標在 2023 年將營收提升到 180 億日圓，為 2018 年度的 2 倍。

預估 2023 年時，可對棒狀材料進行連續加工的自動車床，每月產能將由目前的 170 台增加至 350 台。技術業務員的人數也將增加 3 倍至 100 人，工廠內也將大量導入自動化與 IoT 技術。

過去由於中國工廠的產能問題，造成 Citizen Machinery 在 2017 ~ 2018 年中國景氣良好時，錯失許多接單機會。

新工廠距離目前工廠約 5 分鐘車程，占地 6.8 萬平方公尺，樓板面積 3.4 萬平方公尺是目前 3 倍。現有員工將跟著移至新廠，備有 2 棟宿舍，以利確保人才。

根據日本工具機工業會 (JMTBA) 說法，至今年 9 月為止，中國當地訂單已連續 19 個月遜於去年同期。然而用於完成品組裝的高性能零件加工，還有在自動化的高品質加工方面，仍有龐大的潛在需求。