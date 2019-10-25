高通宣布成立2億美元5G投資基金 以推動更廣泛領域創新

據報導，高通 (QCOM-US) 在週四 (24 日) 宣布將啟動一項總金額 2 億美元的創投 5G 生態系統風險投資基金 (5G Ecosystem Fund)，以在未來四年中投資 5G 生態系統相關創新企業，包括建築設備、網絡通訊以及應用程式和服務。

該公司表示，此項全球投資基金將重點投資在開發新的 5G 新創應用、驅動 5G 網路轉型並使 5G 擴及至新創企業，旨在加速智慧型手機以外更廣泛領域中的 5G 創新，並推動 5G 的普及。高通認為 5G 的真正潛力已超出智慧型手機市場。

高通高級副總裁 Quinn Li 表示：「 5G 生態系統基金將投資於新創公司，開發智慧型手機以外的 5G 應用，並跨越整個 5G 價值鏈。」

隨著科技的進展，產業專家預期 5G 將比 4G 更快、更廣泛地推出，並預計將產生更大的影響，推動科技的新時代。高通表示，已經做好了明年 5G 加速發展的準備，並說道，美國的電信商都已計畫在 2020 年中期之前在全國范圍內推出 5G 網路，並且將有更多的 5G 相關運營和設備推出。

高通公司執行長 Steve Mollenkopf 表示：「5G 將為產業帶來變革，應被所有產業和企業在商業戰略上高度重視。該基金的旨在推動 5G 新創業務的發展，至 2035 年，這些 5G 業務將實現 13.2 兆美元的經濟收益。」

該基金將由該公司的風險資本投資集團高通風險投資公司管理。自 2000 年成立以來，高通風險投資公司已進行了 350 多次投資。去年，高通也推出了高通創投 AI 風險投資基金，重點投資在 AI 新創企業。