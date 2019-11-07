蘋果可能收購？音響製造商Sonos週三大漲逾6%

繼上週 Google (GOOGL-US) 收購 Fitbit(FIT-US) 交易之後，D.A. Davidson 分析師 Thomas Forte 週三 (6 日) 表示，下一個可見的收購消息，可能是蘋果 (AAPL-US) 選擇收購智慧無線音響製造商 Sonos(SONO-US)。

消息傳出，促使 Sonos 股價大漲，收盤上漲 6.5% 報每股 14.34 美元。盤後漲勢未停，衝過 15 美元上方。

(圖表取自 Google)

Forte 在給客戶的報告中說，蘋果最可能成為 Sonos 的買家，亞馬遜 (AMZN-US) 可能也有興趣，而如果 Sonos 的股價表現一直不好，他們還可能選擇私有化。他重申對 Sonos 的買入評級，目標價為 20 美元。

Sonos 於 2018 年 8 月以每股 15 美元的價格上市，交易的第 2 天，股價就來到 23.60 美元新高，但隨著去年底的股災，股價一度創下 9.23 美元的低點。

Forte 認為，基於 Sonos 與蘋果類似，均強調產品品質、設計的敏銳度及高端品牌，使它成為蘋果的自然收購目標。這就如同 Fitbit 填補了 Google 在醫療保健相關數據方面的空白，此一收購將有助蘋果在聯網家庭的努力。

Forte 表示，蘋果的智慧音箱 HomePod 令人失望，帶來其改善的壓力。但此一收購，可能很難通過監管部門的批准，這點也與 Google 計畫購買 Fitbit 的情況相同。

Forte 表示，由於監管機構警惕亞馬遜、Google 及蘋果等大型科技公司的影響力，才造成通過批准的難度大增。