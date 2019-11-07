〈財報〉高通Q4獲利優於預期 Q1財測強勁 盤後漲逾5%

高通 (QCOM-US) 週三盤後公布第四季獲利和第一季財測均優於預期，係因最重要的授權部門受益於與蘋果的交易，激勵股價大漲近 6%。

高通是全球最大手機晶片供應商之ㄧ，其大部分獲利來自發明技術並將其授權給其他企業之部門。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，高通預期該部門第一財季營收 13 億美元至 15 億美元，高於分析師預期的 12.3 億美元。

基於 GAAP 的財報關鍵數據

營收：年增 17% 至 48 億美元

營業收入：7 億美元

淨損：5 億美元

稀釋後每股虧損：0.42 美元

營業現金流：12 億美元

2019 全財年

營收：年增 7% 至 243 億美元

營業收入：77 億美元

淨損：44 億美元

稀釋後每股虧損 3.59 美元

營業現金流：73 億美元

基於 non-GAAP 的財報關鍵數據

營收年減 17% 至 48 億美元，但仍優於華爾街預期的 47.56 億美元

營業收入：11 億美元

純益：9 億美元

稀釋後每股獲利報年減 12.4% 至 78 美分，但高於華爾街預期的 71 美分。

調整後營業利潤 22.9%，高於分析師預期的 22.5%

2019 全財年

營收：年增 14% 至 194 億美元

營業收入：年增 15% 至 47 億美元

純益：年增 19% 至 43 億美元

稀釋後每股獲利：3.54 美元

2020 財年 Q1 財測

營收可能介於 44 億美元至 52 億美元，高於共識預期的 48.2 億美元。 (不含來自中國華為的 QTL 權利金)

稀釋後每股獲利：80 美分至 90 美分，高於分析師估計的 81 美分。

高盛執行長 Steve Mollenkopf 表示，「我實現了強勁的一季，非 GAAP 的 EPS 高於先前財測預期的上端，主要是因我們 QTL 部門的表現很紮實，我們今年很成功的執行了策略重點：推動全球 5G 商業化、完成數個重要的授權協議，並在整個產品線上的表現都很出色，我們的技術和發明使我們在 2020 年的 5G 處於非常有利的地位。」

高通盤後大漲 5% 以上，若週四開盤守住此漲幅，今年迄今該公司股價漲幅約 56% 以上。

高通 QCT 為最大部門，其第四季銷售額 36.1 億美元，高於預期的 35.7 億美元；QTL 為獲利最豐厚的部門，營收達 11.5 億美元，高於預期的 11 億美元。

高通表示，QTL 營收包含來自蘋果的權利金，以及來自華為的 1 億美元「臨時協議」，但高通表示尚未與華為達成最終協議，談判仍在進行中。