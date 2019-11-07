〈財報〉高通Q4獲利優於預期 Q1財測強勁 盤後漲逾5%

高通 (QCOM-US) 週三盤後公布第四季獲利和第一季財測均優於預期，係因最重要的授權部門受益於與蘋果的交易，激勵股價大漲近 6%。
高通是全球最大手機晶片供應商之ㄧ，其大部分獲利來自發明技術並將其授權給其他企業之部門。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，高通預期該部門第一財季營收 13 億美元至 15 億美元，高於分析師預期的 12.3 億美元。
基於 GAAP 的財報關鍵數據
2019 全財年
基於 non-GAAP 的財報關鍵數據
- 營收年減 17% 至 48 億美元，但仍優於華爾街預期的 47.56 億美元
- 營業收入：11 億美元
- 純益：9 億美元
- 稀釋後每股獲利報年減 12.4% 至 78 美分，但高於華爾街預期的 71 美分。
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調整後營業利潤 22.9%，高於分析師預期的 22.5%
2019 全財年
2020 財年 Q1 財測
高盛執行長 Steve Mollenkopf 表示，「我實現了強勁的一季，非 GAAP 的 EPS 高於先前財測預期的上端，主要是因我們 QTL 部門的表現很紮實，我們今年很成功的執行了策略重點：推動全球 5G 商業化、完成數個重要的授權協議，並在整個產品線上的表現都很出色，我們的技術和發明使我們在 2020 年的 5G 處於非常有利的地位。」
高通盤後大漲 5% 以上，若週四開盤守住此漲幅，今年迄今該公司股價漲幅約 56% 以上。
高通 QCT 為最大部門，其第四季銷售額 36.1 億美元，高於預期的 35.7 億美元；QTL 為獲利最豐厚的部門，營收達 11.5 億美元，高於預期的 11 億美元。
高通表示，QTL 營收包含來自蘋果的權利金，以及來自華為的 1 億美元「臨時協議」，但高通表示尚未與華為達成最終協議，談判仍在進行中。