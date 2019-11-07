美國展開動作 撤換軍事設施周遭中國通訊產品

《朝鮮日報》週四 (7 日) 報導，美國政府已經正式採取行動，計劃撤除美軍基地周遭的中國華為通訊產品，範圍包括駐韓美軍基地所在地區的通訊設備在內。

美國政府在目前已掌握美軍基地附近的通訊設備現狀，並向美國企業作出指示，必須撤換由中國生產製造的通訊設施。

美國 FCC 聯邦傳播委員會主席派伊 (Ajit Pai) 在 5 日時表示「若有無法信賴的通訊企業就位在敏感設施旁，就必定會引起擔憂」。派伊還提到「中國政府一定非常有興趣，透過設置在各地的無線通訊網路，來收集各種商業及非商業領域的情報」。

中國國家主席習近平與華為創辦人任正非 (資料照片) (圖片：AFP)

民主黨籍的 FCC 傳播委員羅森沃賽爾 (Jessica Rosenworcel)，也在上週 31 日的參議院國土安全和政府事務委員會的聽證會上發表講話。當時羅森沃賽爾表示「在美軍基地周遭，設置有許多華為與 ZTE 中興通訊的設備」，並主張「這些沒有實施資安檢驗的設備都必須撤除」。

FCC 預定在 11 月 19 日通過一項法案，禁止接受通訊補助的美國企業們採購中國產品。而美國政府在華為產品的撤除對象當中，也包含駐韓美軍在內。不過在南韓的通訊企業當中，有使用華為設備的「LG U+」表示，他們於美軍基地所在的地區，並未使用華為產品。LG U + 解釋，他們在美軍駐留地區使用歐洲產品。