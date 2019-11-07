2020前哨戰 民主黨搶下肯塔基州長 CNN：共和黨面臨「郊區問題」

美國在週二 (5 日) 進行多州的州長及議會選舉，民主黨及共和黨各有勝負，但共和黨明顯大失血，特別在肯塔基州長及維吉尼亞州的選舉結果。政治分析人士形容，此次選舉猶如 2020 年總統大選前哨戰，為觀察川普連任的成敗提供重要線索。

這次選舉後，肯塔基州的選票幾乎全部清點完畢。民主黨 Andy Beshear 以 49.2% 的得票率領先共和黨籍現任州長 Matt Bevin 的 48.8%。Beshear 已經宣布勝選，但 Bevin 拒絕承認失敗。

Bevin 表示，這次選舉在多處都發生一些違規行為，也得到證實，因此還要認定有那些問題，最終由法律裁定結果。

在 2016 年總統大選，川普在肯塔基州以 30 個百分點大勝，但這次 Bevin 在川普全力加持下仍然落敗，被視為川普的一大挫敗。

《CNN》分析指出，由這次投票結果，顯示共和黨面臨一個「郊區問題」，亦即城市地區傾向支持民主黨，愈往農村愈支持共和黨，使得兩黨在郊區定勝負，這在肯塔基州及密西西比州的選舉都非常明顯。

但部分共和黨人士認為，這次選舉僅反映出州長本人不受歡迎，因為肯塔基州其他的選舉，基本上由共和黨獲勝。

在密西西比州，川普支持的共和黨籍州長 Phil Bryant 以 52% 的得票率，順利擊敗他的民主黨對手 Jim Hood，Hood 獲得 47% 的選票，但這幾乎是共和黨在州長選舉中唯一的好消息。

在維吉尼亞州，民主黨不僅 Ralph Northam 在州長勝選，還贏得了對州議會參眾兩院的控制權，出現了 20 多年來首次州長、州議會兩院均由民主黨控制的局面。同樣地，共和黨也在郊區大失血，導致了最終的大敗。

川普週三在路易斯安那州參加競選活動，共和黨希望在下週決戰中將民主黨州長趕下台。