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喊話川普來中國相會 任正非：脫離美國 華為也能生存

喊話川普來中國相會 任正非：脫離美國華為也能生存 (圖片：AFP)
喊話川普來中國相會 任正非：脫離美國華為也能生存 (圖片：AFP)

週三 (6 日) 華為 (Huawei) 創始人任正非在深圳總部「與任正非咖啡對話」活動上表示，他對美中貿易談判的進展並不關心，因為華為在美國業務為零，還喊話美國總統川普來中國相會。

任正非週三表示：「脫離美國供應商，華為也能生存下來。今年上半年業績就能證明，華為現在的發展沒有問題。假如美國不撤銷制裁，華為明年還能在年底交出好的成績單，那麼我們就可以說，華為已度過禁令影響期。」

還提到華為永遠都會擁抱全球化，任正非稱：「如果每個零部件都要自己做，不可能整合出最好的產品… 我們還是必須依托全球化的分工合作，才能做到持續領先。」

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，華為議題不會列入這一階段貿易協議中，但美國很快就會發放華為許可證，允許美企恢復對華為供貨。

任正非表示，他對美中貿易談判的進展並不關心，因為華為在美國業務為零。

現場有人問任正非，如果有可能是否願意見川普時，他表示：「當然願意，但川普有大飛機，可以隨時飛到這 (中國) 來，我的飛機是紙飛機，一下雨就壞掉了。」

華為旗艦手機 Mate 30 系列沒有預先搭載 Google 服務。 (圖片：AFP)
華為旗艦手機 Mate 30 系列沒有預先搭載 Google 服務。 (圖片：AFP)

任正非坦言華為禁令肯定對華為海外銷量有所影響，例如新的旗艦機型 Mate 30 系列就沒有安裝谷歌系統。

但任正非進一步表示：「華為手機的功能並不僅有 Google 軟體，自己有很多其他的功能，包括拍照在內，都是很強大的。Mate 30 系列沒有 Google 系統，自中國銷售量還是很好，說明人們還能接受。」

任正非坦言：「不過，海外市場受到的影響要大一些。所以我們調集了一些優秀的科學家，殺一個回馬槍。他們原來是準備去探索未來世界的，現在要把手機存在的漏洞補好，等我們恢復後，將來還是具有競爭性的，現在還在努力之中。」

根據 Techcrunch 週二引述消息人士報導，華為仿效蘋果 8 月舉辦駭客安全會議，打算在 11 月中旬廣邀各界好手找出鴻蒙 OS 漏洞並賞以重金，意圖打消外界對華為設備的安全擔憂。

蘋果 8 月舉辦駭客安全會議向安全研究人員提供開發版 iPhone 型號，讓其破解並發現安全漏洞即可獲得獎勵。

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