喊話川普來中國相會 任正非：脫離美國 華為也能生存

週三 (6 日) 華為 (Huawei) 創始人任正非在深圳總部「與任正非咖啡對話」活動上表示，他對美中貿易談判的進展並不關心，因為華為在美國業務為零，還喊話美國總統川普來中國相會。

任正非週三表示：「脫離美國供應商，華為也能生存下來。今年上半年業績就能證明，華為現在的發展沒有問題。假如美國不撤銷制裁，華為明年還能在年底交出好的成績單，那麼我們就可以說，華為已度過禁令影響期。」

還提到華為永遠都會擁抱全球化，任正非稱：「如果每個零部件都要自己做，不可能整合出最好的產品… 我們還是必須依托全球化的分工合作，才能做到持續領先。」

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，華為議題不會列入這一階段貿易協議中，但美國很快就會發放華為許可證，允許美企恢復對華為供貨。

任正非表示，他對美中貿易談判的進展並不關心，因為華為在美國業務為零。

現場有人問任正非，如果有可能是否願意見川普時，他表示：「當然願意，但川普有大飛機，可以隨時飛到這 (中國) 來，我的飛機是紙飛機，一下雨就壞掉了。」

華為旗艦手機 Mate 30 系列沒有預先搭載 Google 服務。 (圖片：AFP)

任正非坦言華為禁令肯定對華為海外銷量有所影響，例如新的旗艦機型 Mate 30 系列就沒有安裝谷歌系統。

但任正非進一步表示：「華為手機的功能並不僅有 Google 軟體，自己有很多其他的功能，包括拍照在內，都是很強大的。Mate 30 系列沒有 Google 系統，自中國銷售量還是很好，說明人們還能接受。」

任正非坦言：「不過，海外市場受到的影響要大一些。所以我們調集了一些優秀的科學家，殺一個回馬槍。他們原來是準備去探索未來世界的，現在要把手機存在的漏洞補好，等我們恢復後，將來還是具有競爭性的，現在還在努力之中。」

根據 Techcrunch 週二引述消息人士報導，華為仿效蘋果 8 月舉辦駭客安全會議，打算在 11 月中旬廣邀各界好手找出鴻蒙 OS 漏洞並賞以重金，意圖打消外界對華為設備的安全擔憂。

蘋果 8 月舉辦駭客安全會議向安全研究人員提供開發版 iPhone 型號，讓其破解並發現安全漏洞即可獲得獎勵。