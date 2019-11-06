德國防部長：很可能排除華為參與我國5G建設

德國國防部長 Annegret Kramp-Karrenbauer 週二 (5 日) 表示，基於資安考量，德國仍可能決定不採用華為設備來建立德國的 5G 網路。

Kramp-Karrenbauer 在德國商業日報 Handelsblatt 的一次網路安全會議上表示，德國會將任何風險降至最低，並且正試圖防止外國政府取得德國重要基礎設施資訊，以此為衡量 5G 安全的標準。

深為德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 親信的 Kramp-Karrenbauer 說道：「如果不可能防備華為盜取機密資訊，那麼就必須禁止該公司進駐，就像其他封殺華為的國家一樣。」

德國一直以來，對於是否使用華為設備持保留態度，而國防部長此番表態，是迄今為止德國官方釋出最強烈抵制華為的言論，意味著德國將針對排除華為 5G 設備，採取更強硬的立場。

此前，週一 (4 日) 德國外交部長 Heiko Maas，也針對華為能否參與該國 5G 建設提出質疑。

Maas 表示，他認為華為是一家相當依賴中國政府的企業，而根據中國的國家安全法，華為勢必有義務將取地的機密資訊提交至中國政府。

今年 5 月華為遭美國總統川普封殺以來，美國也不斷向其盟國施加壓力，迫使盟國抵制華為，華為是目前全球領先 5G 電信設備供應商，全球市占率達為 28%，許多國家宣稱其 5G 設備恐有「後門」，使中國能夠窺探其他國家機密。

