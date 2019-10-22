波音遭華爾街降評 但737 Max明年一月復航仍有望？

上週五 (18 日) 美國聯邦航空總署 (FAA) 指控 ，波音 (BA-US) 刻意隱匿試飛員對「操控特性增益系統 (MCAS)」的安全隱憂，該系統涉及後來 2 次致命的墜機事件，而 FAA 已表示可能讓 737 MAX 在 12 月繼續禁飛，但據《路透社》引述消息人士指出，歐盟有考慮讓波音於明年一月復飛，但前提是波音必須先通過 12 月中旬安排的試飛考驗。

波音股價創 2 個月新低

波音週一 (21 日) 股價續跌，且遭華爾街調降評級，華爾街擔心，這回危機可能讓波音無法交機，而這款波音最暢銷的飛機占獲利約莫 40%。

瑞銀週一 (21 日) 因應最新發展，將波音股票評級自買進調降為中立，「我們現在必須根據上週五提供給國會和 FAA 的原始資料重新評估，該資料讓大眾更加感受到資訊不完整的潛在可能，這必然會讓更多資金和信任、時間等受到威脅。」

波音週一下跌 3.8% 至每股 331.06 美元，觸及 2 個月低點。

波音跌至 2 個月低點

波音 737 Max 供應商受拖累

波音 737 Max 供應商股價也走低，例如為該款飛機製造機身的 Spirit Aerosystems (SPR-US) 遭瑞銀降評至「中立」，週一走跌 4.8%；和法國 Safran SA 聯手為 737 Max 製造引擎的 General Electric (GE-US) 下跌 1.9%。

華爾街投行 Stifel 調降西南航空 (LUV-US) 評級，因西南航空營運為全數波音 737 機隊，也是 Max 最大的 Max 客戶。

Stifel 表示，西南航空目前可能已接近「轉捩點」，因為 737 Max 系列班機已經很長一段時間停飛，西南航空可能被迫考慮合併或收購其他航空公司，以在短時間內獲得空巴飛機來作替代；而總部位於紐約、以空巴窄體飛機為營運主體的廉價航空 JetBlue Airways，即可能是個選擇。

西南航空拒絕發表評論，JetBlue 也未立即回應置評請求。西南航空週一下跌 0.47%、JetBlue 上漲 3.3%。

737 近期復飛有望 歐盟最快明年一月放行

《路透社》引述消息報導，歐盟航空安全局 (EASA) 最快將讓波音 737 MAX 客機於 2020 年一月復飛，但前提是波音公司必須先通過 12 月中旬安排的試飛考驗。

EASA 負責人拒絕評估美國主管機關何時放行波音 737 MAX，僅稱兩個機構之間的時間差距大概只有幾週，而不會是幾個月。

EASA 執行董事 Patrick Ky 上週五表示，「對我來說，如果一切順利的話，大概就是明年初的事，目前我們知道的是，我們計畫在 12 月中旬安排試飛，這意味我們這邊會在決定是否一月復航。」Patrick Ky 表示，Max 能否恢復營運一事，將盡可能與 FAA 進行協調，但兩處機構的流程和詢問過程有一些不同。

Patrick Ky 說道：「所以我們最終可能有幾週的時間落差，但不會到半年，不是說推遲復航，如果真的推遲，那也是因為流程或者行政技術上的原因。」

近期因波音內部試飛員的訊息文本傳出，一些分析師和工會認為這會推遲 Max 737 的復航時間，但 FAA 官員在消息公布後曾表示不認為這些訊息會影響 11 月初進行認證飛行的初步計劃。根據 FAA，認證飛行後至少 30 日才能結束停飛禁令。

歐洲消息人士則表示，近期試飛員的對話文本尚無影響復航計畫的跡象。