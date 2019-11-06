NTSB：Uber自駕車死亡事故前有37起意外

根據美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 的調查，美國的叫車服務龍頭業者 Uber (UBER-US)，在 2018 年 3 月發生引起關注的自駕車測試死亡事故前，約於 1 年半的時間內，已共有 37 起與 Uber 自駕車有關的交通意外。

去年 3 月，Uber 的自駕車在美國西部的亞利桑那州進行測試時，以約 62 公里的時速撞死一名穿越馬路的婦人，Uber 在當時暫停了自駕車測試，而在事隔 9 個月後的 2018 年 12 月，於美國賓夕法尼亞州的匹茲堡，Uber 又重啟自駕車在一般道路上的測試。

(圖片：Investing.com)

美國國家運輸安全委員會在 5 日時表示，在該起事故發生前的 18 個月時間，共有 37 起的交通事故與 Uber 的自駕車有關。當中有 33 起事故，是遭到其它車輛的追撞或是側撞。還有 1 起事故，是因為 Uber 的自駕車為了閃避高速進入行駛中車道的車輛，而在測試人員的操縱下而撞上停放路邊的汽車；另有 1 起事故則是撞上自行車的車道柱。而對於後面這 2 起事故，美國國家運輸安全委員會也正展開詳細調查。

對於這回美國國家運輸安全委員會的訊息公布，Uber 表示他們會認真看待這次調查，未來也會對 NTSB 所提出的勸告內容進行詳細檢討。

目前在美國，人們在減少交通死亡事故的技術上，對自駕車寄予厚望。然而自駕車在一般道路上發生事故的消息時有所聞，對於更進一步的安全對策方面，也更加的受到重視。

美國國家運輸安全委員會預訂在 11 月 19 日開會，以找出 2018 年 3 月發生在亞利桑那州死亡事故的確切原因。