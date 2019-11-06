網路吃到飽卻降速 FTC對電信巨頭AT&T開罰

外電報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 在週二 (6 日) 表示，美國電信大廠 AT&T (T-US) 在先前被指控，向客戶提供吃到飽的網路方案，但實際上超過一定流量就會降速，AT&T 將支付 6000 萬美元來解決這項訴訟案。

根據和解協議，AT&T 需將這 6000 萬美元存入一個基金，該基金將用於為在 2011 年之前簽約了吃到飽方案的客戶提供部分退款。此外，FTC 也對該公司的行銷內容提出限制。

FTC 表示：「舉例來說，如果 AT&T 網站宣傳的是吃到飽的方案，但是在消費者達到一定的數據上限後可能會被降速，AT&T 就必須明確向客戶表達這樣的限制。」

FTC 局長 Andrew Smith 表示：「美國電信公司 (AT&T) 承諾提供無限制的網路數據，卻未能兌現承諾。儘管這種事情是顯而易見的，但有必要重申一下，網路服務提供商必須告知消費者所承諾的數據速度或數據量的任何限制。」

這項訴訟案最初在 2014 年開始。在當時，FTC 指控 AT&T 在數據方案上誤導了消費者，FTC 前主席 Edith Ramirez 表示：「AT&T 向客戶承諾了無限的網路數據，在許多情況下，卻未能兌現這一承諾。」

在 2015 年夏天，美國聯邦通信委員會也曾對 AT&T 處以 1 億美元罰款，理由是 AT&T 以「無限流量」方案誤導消費者，消費者購買該計劃後，使用到一定流量後，網速會「嚴重」降低。

FCC 認為，該公司的行為已經違反了「開放網路條約」。FCC 主席 Tom Wheeler 在當時表示：「消費者花了錢﹐就應該享受到相應的服務。電信服務商也必須為所提供的服務提供真實、明確的訊息，當消費者被宣傳和不完整的內容所誤導欺騙時，FCC 絕不會袖手旁觀。」