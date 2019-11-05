加速電動車發展 德國擬提高電動車補助金50%

德國是傳統汽車大國，隨著氣候變遷以及電動車發展，德國也不得不走上轉型的道路，為刺激電動車的發展，德政府計畫將在 2020 年起的五年內將電動車補助金提升至 50%，以增加消費者購買電動車的意願。

據補貼計劃揭露，政府將對插電式混合動力車 (PHEV) 的補助將從 3000 歐元增加至 4500 歐元。此外，對於價格超過 40000 歐元的汽車，補助金將增加到 5000 歐元。

政府當局期望，至 2030 年，在德國將能有 1000 萬輛電動車行駛在路上，旨在扭轉德國汽車工業與美國和中國相比顯得較為落後的情況。

早在 2010 年，德政府就制定了到 2020 年在德國道路上有 100 萬輛電動車行駛的目標。不過數據顯示，截至 2019 年初，德國上路的電動車、混合動力車僅有 42 萬輛，離 100 萬輛的目標還差得很遠。

德國總理梅克爾於週一 (4 日) 參訪福斯位於 Zwickau 的電動車廠時表示，在 2035 年前，政府將投資 35 億歐元 (約 39 億美元) 廣設電動車充電站，德國最晚至 2030 年將建成 100 萬座充電站。

梅克爾也表示，德國政府將攜手汽車業推動轉型。除電動車外，梅克爾也強調了氫能源在未來交通中的重要作用，並表示自動駕駛和數位化也將是汽車產業今後重點發展的方向。

據外電報導指出，受到美國挑起的貿易爭端的影響，德國汽車產業正面臨嚴重危機，不少車廠紛紛減少業務項目，並進行裁員。德國政府期望尋找到「正確的措施」，以增強該國在汽車製造上的優勢，並確保德國作為汽車創新地的地位。