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TOYOTA推出殺手級小型SUV 「RAIZE」

TOYOTA推出殺手級小型SUV 「RAIZE」(圖片：AFP)
TOYOTA推出殺手級小型SUV 「RAIZE」(圖片：AFP)

日本豐田汽車 (7203-JP) 在週二 (5 日)，推出全新車款的小型休旅車「RAIZE」。採用 1.0 升渦輪增壓引擎，車身尺寸 3995×1695×1620mm(長 x 寬 x 高)，軸距 2525mm，價格約落在 168 ~ 228 萬日圓 (約合新台幣 47 ~ 64 萬元)。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)
TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

這輛新款的小型 SUV「RAIZE」，是由豐田汽車子公司的大發工業負責生產，也是大發首度將 DNGA(Daihatsu New Global Architecture) 平台應用在小型車，預估未來將同時在豐田及大發兩個品牌展開。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)
TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

在車輛的其它規格上，車胎最大將採用到 17 吋 (Z 等級)，車重約 970 公斤 (G 等級)，在前後座椅之間保有 900mm 的間距，還有小型 SUV 最大的 369 公升行李空間，後座也可傾倒方便尺寸較長的行李擺放。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)
TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

在動力傳動機構方面，採用 1.0 升的直立三缸汽油渦輪增壓引擎 (1KR-VET)，搭配大發的新型無段變速系統「D-CVT」。最大馬力達 98PS (72kW)，最高扭力 14.3kgf-m(140Nm) / 2400～4000rpm，相當於 1.5 升等級引擎所產生的扭力。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)
TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

安全配備方面搭載 ACC、智慧全景停車輔助等系統。在 WTLC 模式下，2WD 的燃油效率每公升可跑 18.6 公里，4WD 的燃油效率每公升可跑 17.4 公里。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)
TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

內裝方面，採用 LED 數位顯示，加上 7 吋 TFT 液晶螢幕的儀表板有 4 種模式可供選擇。另有選配的車上主機，可與智慧型手機連線，方便導航與音樂 APP 的使用。

(圖片：Investing.com)
(圖片：Investing.com)

最便宜的 X 等級 2WD 車款，價格從 167 萬 9000 日圓 (含稅) 起跳。所有等級皆備有前驅 (FF) 或四驅 (DTC 4WD) 款式可供選擇。

加入豐田車輛訂閱式服務「KINTO ONE」的用戶，未來將可選擇「RAIZE」來駕駛。每月的費用也設定在較低的 3 萬 9820 日圓

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