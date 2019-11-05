TOYOTA推出殺手級小型SUV 「RAIZE」

日本豐田汽車 (7203-JP) 在週二 (5 日)，推出全新車款的小型休旅車「RAIZE」。採用 1.0 升渦輪增壓引擎，車身尺寸 3995×1695×1620mm(長 x 寬 x 高)，軸距 2525mm，價格約落在 168 ~ 228 萬日圓 (約合新台幣 47 ~ 64 萬元)。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

這輛新款的小型 SUV「RAIZE」，是由豐田汽車子公司的大發工業負責生產，也是大發首度將 DNGA(Daihatsu New Global Architecture) 平台應用在小型車，預估未來將同時在豐田及大發兩個品牌展開。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

在車輛的其它規格上，車胎最大將採用到 17 吋 (Z 等級)，車重約 970 公斤 (G 等級)，在前後座椅之間保有 900mm 的間距，還有小型 SUV 最大的 369 公升行李空間，後座也可傾倒方便尺寸較長的行李擺放。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

在動力傳動機構方面，採用 1.0 升的直立三缸汽油渦輪增壓引擎 (1KR-VET)，搭配大發的新型無段變速系統「D-CVT」。最大馬力達 98PS (72kW)，最高扭力 14.3kgf-m(140Nm) / 2400～4000rpm，相當於 1.5 升等級引擎所產生的扭力。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

安全配備方面搭載 ACC、智慧全景停車輔助等系統。在 WTLC 模式下，2WD 的燃油效率每公升可跑 18.6 公里，4WD 的燃油效率每公升可跑 17.4 公里。

TOYOTA 全新小型 SUV「RAIZE」(圖片：翻攝自 TOYOTA 官網)

內裝方面，採用 LED 數位顯示，加上 7 吋 TFT 液晶螢幕的儀表板有 4 種模式可供選擇。另有選配的車上主機，可與智慧型手機連線，方便導航與音樂 APP 的使用。

(圖片：Investing.com)

最便宜的 X 等級 2WD 車款，價格從 167 萬 9000 日圓 (含稅) 起跳。所有等級皆備有前驅 (FF) 或四驅 (DTC 4WD) 款式可供選擇。

加入豐田車輛訂閱式服務「KINTO ONE」的用戶，未來將可選擇「RAIZE」來駕駛。每月的費用也設定在較低的 3 萬 9820 日圓。