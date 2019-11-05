宏碁瞄準智慧醫療 攜手台灣諾華藥廠打造AI醫療生態系

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (5) 日宣布，與台灣諾華簽訂合作備忘錄(MOU)，共同攜手強攻智慧醫療商機，將運用人工智慧 AI，整合雙方軟硬體，提升醫療效率，首先瞄準黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等領域，預期明年初拿到藥證後，可在醫院中實際應用。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，智慧醫療是未來世界的大趨勢，台灣 ICT、醫療事業等在全球都是屬領先地位，且醫療事業不受經濟景氣影響，未來將持續成長，而宏碁轉型其中一個部分就是瞄準健康醫療大產業，盼透過兩個產業的匯聚，建構正向機制。

宏碁技術長張瑞川表示，宏碁 AI 醫療已有階段性實驗成果，希望結合諾華臨床試驗、疾病檢測的知識經驗下，能實際落走入醫院，目前也正在向台灣疾管局申請相關藥證，預計最快明年初拿到，未來也將向美國、歐洲申請。

張瑞川表示，雙方合作首先朝瞄準黃斑部退化、糖尿病視網膜病變、心血管等疾病應用，目前與多家台灣醫院接洽中，未來也預計往超音波方向發展。

據了解，宏碁瞄準智慧醫療商機，除先前轉投資沛爾生技之外，旗下有一個子公司叫做宏碁智醫，目前未正式對外公開，預期明年拿到藥證後，將對外宣布，未來也不排除獨立出來。

宏碁表示，雙方合作將運用宏碁 AI 技術與資通訊產業經驗，並結合台灣諾華在醫藥產業對疾病及治療的知識、臨床試驗及查驗登記的經驗，共同打造台灣智慧醫療生態系，加速智慧醫療的產業化、產品化與國際化進程。

宏碁指出，這個國內首次科技與藥廠的跨界合作，將實驗性的 AI 醫療落地，協助提升醫療效率、及早發現疾病，雙方合作內容包含全球智慧醫療法規、市場研究及應用推廣、臨床試驗設計、眼科 AI 的合作研發、心血管疾病整合照護。