紐約匯市- 美中貿易進展露曙光 美元走高 日圓破109 歐元續跌

週二 (5 日) 美元來到三週以來最高點，由於美中貿易談判有望定案，樂觀的市場情緒，推升美元走高，避險貨幣日圓突破 109 大關，歐元兌美元匯率下跌 0.5%，人民幣兌美元升至三個月高位；澳幣兌美元匯率也接近三個月以來新高點，並且寫下自 7 月底以來的最高匯率。

美元 15 分線 (investing)

據悉，中國正在審查與美國總統川普的會面地點，以利進行第一階段協議簽署，貿易戰進展顯露曙光，加上近期美企財報總體獲利高於市場預期，推動投資者樂觀情緒，美股道瓊早盤再度刷下歷史新高。

加拿大銀行外匯分析師 Erik Bregar 表示，美中本月有望簽署貿易初步協議的樂觀情緒，激勵避險日圓突破 109，美債 10 年期殖利率更攀升至 1.8594% 區間，創下 9 月中旬以來最高水準，削弱了公債需求。

法國興業銀行外匯分析師 Kit Juckes 認為，美中貿易初步協議或許只是代表停戰，而非和平落幕，「初步協議的條件似乎不錯，市場情緒樂觀，也能支持其他貨幣漲勢」。

歐元兌美元下跌 0.4% 至 1.1074 美元，德國央行自 2016 年初以來首次下調了 MLF 利率，但仍保持漲勢。法國興業銀行的 Juckes 表示，市場避險情緒減弱，不利歐元走高。

週一公布的數據顯示波蘭製造業活動處於 10 年來最嚴重的低迷狀態，抽離部分歐元漲勢，波蘭等中歐國家是歐元區公司的主要市場和投資目的地。

在地緣政治緊張與金融壓力攀升之際，日圓和瑞郎趨向於走強。美元對日圓匯率上漲了 0.6%，至 109.14 日圓；美元對瑞郎匯率上漲了 0.6%，至 0.9935。

截至週三 (6 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.752。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1074 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2886 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6897 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3144 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.14 日圓。