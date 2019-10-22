美元、人民幣投資型保單前8月買氣年減逾4成 澳幣傳統型逆勢成長

金管會今 (22) 日公布外幣保單業務概況，其中，美元投資型保單、人民幣投資型保單今 (2019) 年前 8 月買氣都年減超過 4 成，只有澳幣傳統型保單逆勢成長 26%。

據金管會統計，壽險業今年截至 8 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 3690.30 億元，其中，投資型保險折合約新臺幣 1172.80 億元、占比約 32%，傳統型保險折合約新臺幣 2517.50 億元、占比約 68%。

若以公司別來看，投資型新契約保費收入前 3 名依序為：法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；傳統型則是：新光人壽、國泰人壽和富邦人壽。

從幣別來看，美元保單部分，新契約保費收入約 100.21 億美元，其中，投資型保險約 24.82 億美元、占比約 25%、傳統型保險約 75.39 億美元、占比約 75%。

美元投資型新契約保費收入前三名公司依序為：法國巴黎人壽、南山人壽、國泰人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為：新光人壽、國泰人壽、南山人壽。

澳幣保單新契約保費收入約 9.84 億澳元，其中，投資型保險約 3.12 億澳元；占比約 32%，傳統型保險約 6.72 億澳元、占比約 68%。

澳幣投資型新契約保費收入前三名公司依序為：法國巴黎人壽、國泰人壽、安聯人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為：新光人壽、國泰人壽、富邦人壽。

人民幣保單新契約保費收入約 45.05 億人民幣，其中，投資型保險約 42.66 億人民幣、占比約 95%，傳統型保險約 2.39 億人民幣、占比約 5%。

人民幣投資型新契約保費收入前三名公司依序為：法國巴黎人壽、南山人壽、中國人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為：國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。

金管會表示，保險業銷售該等保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。