泰銖升不停 經濟學家預計泰國央行將降息1碼

據《彭博》報導，為應對泰銖扶搖直上，今年以來不斷升值，泰國今年第 2 次降息的可能性正在增加。

彭博調查顯示，26 位經濟學家中有 16 位，預測泰國央行將在今 (6 日) 天下調基準利率 25 個基點至 1.25% 的歷史低點，其餘人士預計利率將維持在 1.5%。

與本次會議最相關的預計是泰銖匯率，過去 1 年以來，泰銖兌美元升值 9.2%，為新興國家之最。即使央行定期外匯干預、在 8 月降息，以及阻止短期外匯交易的措施，都未阻擋貨幣流向泰國的趨勢。

泰銖過去一年強升 (圖表取自彭博)

新加坡星展集團 (DBS Group Holdings Ltd.) 經濟學家 Radhika Rao 認為，現在的緊迫感似乎更大了，因而政策有可能轉為寬鬆，因為央行不願坐視泰銖向上飛奔。

Rao 說，儘管降息可能會降低一些泰銖的吸引力，但這明顯並不是萬能藥。

經濟成長及通膨均未達標

疲軟的經濟增長和通貨膨脹，也使一些分析人士轉向認為泰國將降息。

本週早前，新加坡野村經濟學家 Charnon Boonnuch 和 Euben Paracuelles 發表報告指出，由於增長明顯令人失望，通貨膨脹進一步低於目標，因此預期泰國央行將降息 25 個基點。

泰銖走強，打擊了出口及觀光業，並使泰國經濟進入 5 年來最慢的增長軌道。泰國央行表示，正計劃放寬資本外流規則，以進一步抑制泰銖的升值。

美國外匯報告成變數

與此同時，愈來愈多的人猜測，儘管泰銖強勢升值，在即將發布的美國主要貿易夥伴外匯政策報告中，有可能將泰國列入「匯率操縱觀察名單」。

花旗集團 (Citigroup Inc.) 表示，若真如此，將使貨幣和貨幣政策複雜化。美國於 10 月 25 日表示，將暫停為亞洲國家提供 13 億美元的貿易利益，一些分析師將此解釋為警告。

截至 8 月底的 12 個月中，泰國對美國的商品貿易為順差 196 億美元，但泰國表示，他們不會干預匯市來獲取不公平的貿易優勢，只是在應對泰銖的過度波動。

與泰銖匯率保持一致的，是通貨膨脹率持續下降，5 個月以來，消費者價格指數一直頑固地保持在 1-4% 的目標值之下。泰國銀行繼續擔負著金融穩定風險，並一直擔心消費者債務，特別是房貸及車貸，可能會出現泡沫。

Bangkok Bank Pcl 首席經濟學家 Burin Adulwattana 說，經濟放緩掩蓋了這些擔憂。金融穩定風險現在不再是經濟的主要問題，借貸成本將在第 4 季的某個時候降低，降息不會顯著增加家庭債務。

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