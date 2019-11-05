三星電子宣布關閉美國CPU研發部門 將集中強攻NPU、GPU領域

外電報導，三星電子 (005930-KR) 宣布，將關閉該公司在美國的 CPU 研究部門，並裁員约 300 人，同時該公司也表示未來將集中在 NPU 及 GPU 領域當中。分析師認為，這意味著該公司的 Exynos 處理器晶片前景黯淡。

三星在先前為提升自家智慧型手機的處理器效能，自主研發 CPU 核心架構，在 Exynos 處理器上顯現出步錯的運算能力，然而，卻仍不及市場競爭對手更優異的處理器性能，該公司因此最終放棄相關的研發的計劃。

市場分析師表示，三星關閉美國 CPC 研究部門並裁員約 300 人的決定，意味著三星電子在向市場推廣 Exynos 晶片時遇到的挑戰。

韓國券商 Cape Investment&Securities 的分析師 Park Sung-soon 表示：「Exynos 處理器經片並沒有真正被用在其他地方，並且在手機處理器市場中失去優勢，對三星電子帶來了挑戰。」此外，Park Sung-soon 也補充認為，三星電子不太可能完全放棄 Exynos 晶片業務。

三星電子也表示，雖然決定關閉美國的 CPU 研發團隊，但該公司仍將持續開發並製造 Exynos 晶片，受到影響的員工將調任到其他的項目當中。

三星電子在聲明中表示：「根據我們在全球市場保持競爭力的需求，三星電子決定轉調我們在美國部分研發團隊。」此外，三星也表示，受影響的員工主要集中在德州奧斯汀半導體工廠的研發部門。

在三星電子宣布終止 CPU 核心計畫前，這家全球最大的記憶體晶片製造商曾在今年 4 月時宣布，計劃在 2030 年之前向邏輯晶片業務投入 160 億美元資金。