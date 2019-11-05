傳三星中國啟動裁員計畫 旨在促進5G業務增長

在三星中國於上個月傳出關閉在中國最後一家智慧型手機工廠「惠州工廠」後，中國製造全面面臨終結，中國官媒《環球時報》引述消息人士指出，三星電子正在中國制定計劃裁員，旨在為調整業務以促進 5G 市場的成長，預期將有三分之一以上的員工受到影響。

消息指出，在三星中國的裁員方案中，手機業務部門將會是重災區，三星 11 個分公司及辦事處將合併成 5 個，裁員人數達三分之一以上，知情人士表示：「裁員也涉及其他業務部門，但多數裁員主要是手機業務銷售人員。」

三星在聲明表示，由於內部和外部商業環境的不確定性以及市場的激烈競爭，三星做了相關業務部門的調整。為了適應 5G 時代的發展，三星也將持續調整產品線，以 5G 為重點，並與中國領先的零售渠道加強了戰略合作，以加強在中國市場的手機行動業務。

三星在中國市佔率持續下跌，如今傳出裁員計畫似乎也並不令人意外。在 2013 年，三星電子於中國智慧型手機市場中的市佔率達 20%，穩坐市場第一。但隨著中國本土品牌逐漸發展，三星電子的市占率便不斷下滑，到如今僅約 1%。數據顯示，在今年第二季，三星電子僅在中國市場中售出 70 萬台手機，占比 0.7%。

報導中認為，三星在中國推行 5G 行動通訊服務，將為三星帶來新的機遇。有消息指出，在今年 10 月份，三星在中國 5G 智慧型手機市場的占比已提升至近 20%。