富士軟片放棄併購全錄 但將以23億美元將富士全錄完全子公司化

日本富士軟片控股 (4901-JP) 在週二 (5 日) 宣布，放棄併購美國全錄 (Xerox)(XRX-US)，不過取而代之的，該公司將以 23 億美元 (約合 2500 億日圓) 代價，向全錄買進他們合資成立的「富士全錄」公司的 25% 股份，並將富士全錄完全子公司化。

自從富士軟片在 2018 年 1 月表明將併購全錄以來，在事務機的大型重整上觸礁，最後也以富士全錄完全子公司化的形式來作出了結。

(圖片：Investing.com)

富士軟片在週二 (5 日) 宣布，有關富士全錄的股票取得，已與全錄簽下相關契約。並於當天下午 5 點 (日本時間) 在日本東京召開記者會，由富士軟片的董事長古森重隆來對外界說明。

富士全錄公司是一家在 1962 年創立的老牌事務機製造商，目前美國全錄持有 25% 的股份，富士軟片則出資 75%。這回富士軟片將富士全錄完全子公司化後，可望在度財報中，為合併純益帶來 200 億日圓左右的增加。

而未來除了全錄之外，富士軟片也將可向其它客戶提供產品，在週邊等範疇也可推廣商業活動。根據富士軟片說法，他們預期在 2024 年度時，要將富士全錄的年度營收拉高到 1.3 兆日圓，較 2018 年度時增加 3 成。

過去在 2018 年 1 月時，富士軟片宣布併購全錄，然而在同年 5 月時，全錄卻片面毀約，為此，富士軟片也向全錄提起賠償訴訟。不過，富士底片在這次將富士全錄完全子公司化之後，也會對美國全錄撤訴。

然而富士底片與全錄之間的問題依舊存在。兩者在全錄這個品牌名稱的使用，還有牽扯到銷售區域的技術合約等，將在 2021 年到期。屆時，富士全錄將無法繼續使用全錄這個品牌名稱。而兩者是否會進行續約，也還是未知之數。

富士全錄和全錄簽有產品的供應合約。雙方重新檢視內容，會在未來的 5 年時間向全錄提供產品。即使資本合作關係已經結束，但交易關係仍將暫時存在。不過從中長期來看，還存在著許多不確定因素。