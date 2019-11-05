傳LG在美國對海信提起電視專利訴訟

據外電報導，LG 電子 (066570-KR) 在週二 (5 日) 宣布，已在美國對中國電視製造商海信 (921-HK) 提起訴訟，指控海信侵犯了該公司電視相關的專利。

LG 電子向全球第四大電視商海信發起了專利戰，在美國加州地方法院起訴海信侵犯專利並要求賠償。LG 電子表示，美國市面上銷售的大部分海信電視皆侵犯了自家 4 項專利，美國海信和中國海信都在被告之列。尚不清楚 LG 所要求賠償的金額。

所牽涉的其中一項專利是 LED 發光組裝技術 (LED light assembly technology)，該技術用於以穩定的方式將 LED 背光轉移到 LCD 面板。此外，訴訟中也涉及改善用戶界面技術和基於 Wi-Fi 的數據傳輸速度的技術。

LG 表示，今年初公司已經向海信多次發出警告並要求進行會談，但該海信不願正面回應，迫使該公司提起訴訟。LG 電子在一份聲明中表示：「我們將積極保護我們的專利。」

在第二季，LG 的出貨量季減 700,000 台，為該公司敲響了警鐘，因為第二季通常是電視製造商表現最好的一年，新產品通常以最高的價格來出售。LG 在第二季的獲利更是較去年同期減少了一半。

與此同時，海信已成長為全球銷售額占比第五大公司，以及出貨量占比第四大的公司。根據 IHS Markit 的數據顯示，在第二季，三星在電視銷售中佔據全球最大的市佔率，達 31.5%，其次則是 LG 的 16.5% 和索尼的 8.8%，中國製造商 TCL 和海信緊隨其後，分別擁有 6.3% 和 6.2% 的市占率。

就出貨量而言，三星在第二季佔有 19.4% 的市占率，而 LG 以 12.4% 位居第二。同時，TCL 和海信分別排名第三和第四，市占率分別為 9.4% 和 7.3%。

近期以來，LG 有所恢復，該公司第三季獲利僅比去年同期略有下降。LG 在第三季財報中表示樂觀，並承諾為 OLED 電視產品線帶來「穩定的獲利結構」，同時推進高階消費設備，以確保未來的進一步增長。