〈財報〉三星Q3營業利益優預期 看好Q4半導體部門復甦

南韓三星電子 (Samsung)(005930-KR) 週四 (31 日) 公布第 3 季財報，儘管行動和面板業務有所增長，但受到晶片市場急劇下滑的壓力，第 3 季營業利益仍比去年同期減少了一半以上，但優於市場預期。

這是三星連續 4 季出現利潤下滑，不過卻並未影響公司股價，因營業利益表現是優於市場預期，且三星在財測中預估，第 4 季半導體部門營運即可望好轉，第 3 季將是谷底。

三星股價週四 (31 日) 高開高走，至當地時間上午 10:46，三星股價報 51300 韓元，上漲 1.79%，公司股價今年已累計上漲了 30% 以上。

(圖表取自 Google)

財報關鍵數據：

全季營收 62 兆韓元，年減 5.3%；

營業利益 7.78 兆韓元，年減 55.7%，高於市場預估的 6.97 兆韓元；

淨收入為 6.1 兆韓元 (合 52 億美元)，而平均預期為 5.5 兆韓元；

純益 6.3 兆韓元，年減 52.3%。

營收以各部門看：

半導體部門營業利益為 3.05 兆韓元，年減 77.6%；

顯示部門營業利益為 1.17 兆韓元，年增 0.07%；

智慧手機部門營業利益為 2.92 兆韓元，年增 31.3%；

家電部門營業利益為 5500 億元，年減 1.8%。

公司財測與展望：

三星是全球最大的記憶體晶片生產商，由於全球對晶片的需求猛增，在 2017 年和 2018 年大部分時間都發布了創紀錄的季度利潤，去年收入的 75％以上來自晶片。但是半導體供應過剩拖累了價格，打擊三星今年的獲利表現。

三星預測，因客戶公司需要確保庫存，預計第 4 季度半導體部門的業績會好轉。顯示部門會因進入行業淡季，以及企業間競爭加劇預計業績會下滑，智慧手機部門會因銷量減少以及行銷成本增加，而業績縮水。

另一方面，三星電子第 3 季設備投資達 6.1 兆韓元，前三季累計達 16.8 兆韓元。其中，對半導體和顯示項目的投資分別為 14 兆韓元和 1.3 兆韓元。

對三星未來展望的討論，聚焦於未來晶片需求。

晨星公司分析師 Kazunori Ito 表示，由於通訊速度更快，以及 2020 年支援 5G 的智慧手機將更為普及，手機所需的記憶體也會增加。

但也有分析師警告，晶片市場不太可能很快恢復價格。Arete Research 分析師 Kim Nam-hyung 表示，圍繞中美貿易戰的經濟不確定性，正在促使華為等中國企業預先建立晶片庫存，以避免未來潛在限制。

IBK Securities Co. 分析師 Kim Woon-ho 在 22 日的報告中表示，晶片行業正在改善，預計 DRAM 價格將在 2020 年第三季度開始回升。