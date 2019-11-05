【運達投資】輪動快操作有陷阱

◆盤勢分析

台股近日屢創新高且成交量也從 10 月份均量約 1300 億增加來到 1500 億元以上，量價增溫對台股屢創新高有利但量能也不能擴的太大，因為台股近日結構輪漲速度過快若出現大量不漲對多頭並不利，所以個股操作要留意輪動的機會在哪？重點分析如下：

1. 美中貿易協商傳出好消息，美股從科技、金融到能源類股同步大漲激勵美股 4 大指數全刷歷史新高，當美股維持多頭強勢對亞股的補漲是一大利多，台股從 10 月走出攻擊波 11 月才幾個交易日週月線也都是同步上漲的，不過到了月底 11 月 K 線是否可以維持強勢則是台股是否挑戰 12682 點的關鍵點，要研判 11 月台股是否可維持強勢到月底？這一點必須就亞股的結構以及籌碼面包含匯率的動向以及外資籌碼面來做研判。

2. 先就亞股結構來看韓股昨天突 9 月高點已經有補漲之姿，亞股中最弱勢的港股這兩天也出現大漲並且也突破 9 月前高出現 8 月以來的底部型態，陸股目前是偏向整理站上月線，若是陸股也能突破 9 月高點那麼將會激勵台股往歷史高點挑戰，就亞股結構來看有利台股持續上攻。

3. 就籌碼的角度來看，新台幣匯率近日連續升破兩個關卡 30.5 與 30.4，強力的升值也讓外資的買超持續，就 10 月至今外資總買超 1474 億，外資近期連 16 買創 2016 年 2 月 25 日以來最長買超紀錄，今日將挑戰 1999 年 9 月寫下的連 17 買紀錄。不過 10 月份至今投信只買超 17.7 億、自營商卻賣超 118 億元，融資增加了 87 億、融券增加 4.9 萬張，就資券變化來看融資軋空手明顯融券屢創新高也正在軋空單，接下來是外資軋空投信與自營商持股不足的現象目前也正在進行中；而外資昨天期貨多單增加 2734 口總多單來到 6.1 萬口這個口數也是創今年的新高，可見外資在匯率升值的背景下期現貨都是積極做多，這一波軋空的氣勢又在美股創歷史新高以及亞股補漲的帶動下很有機會在 20 號台指期結算前就先持續走出軋空，因此在這段軋空屢創新高的走勢下要留意的是台股是否有暴量不漲的現象發生，若有此技術面量價關係出現變化時則是外資有逢高調節獲利出場的跡象。

4. 近日台股在上漲的過程中有個現象：輪動速度過快。每當出現輪漲速度過快的現象時也都伴隨著誘多追高的陷阱，尤其當近日台股創高的結構已經開始輪掌到金融股這對市場會有吸金的效應，對於漲多的電子股則要留意有調節出場的風險，因此近期我們建議操作上掌握低檔位階股市 11 月的操作原則。

※以上內容由蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。