台股盤後－台積電尾盤爆量 指數收今日最高11644點 續創29年新高

受美股四大指數創高，亞股延續強勁漲勢，台股在電子權值股點火下，指數持續墊高，盤中衝破 11600 點關卡，台積電則在尾盤獲進場點火，指數終場收在今日最高點 11644.03 點、上漲 87.18 點或 0.75%，再寫 29 年新高，成交值為 1528 億元。

觀察電子三雄表現，台積電尾盤獲買盤進駐，再以新高價作收，終場收漲 310.5 元，帶動市值突破 8 兆元；大立光盤中直衝 4680 元，創近 6 個月新高，雖然一度急殺至平盤翻黑，隨後又撐回盤上，收在 4615 元，上漲 45 元或 0.98%；鴻海則一舉突破 90 元關卡，最高至 90.4 元，終場也站穩 90 元，漲幅 1.12%。

IC 設計則由聯發科帶頭，終場收漲 425 元，漲幅逾 3%，再創波段新高，金麗科亮燈漲停，群聯漲逾 5%，聯詠、致新漲幅逾 2%，創意、閎康、瑞昱表現也不俗。

隨著第 3 季財報陸續公布，也牽動個股表現，群電營收、獲利創高，全年可望挑戰新高，終場收在漲停價 66.1 元，穩懋、宏捷科 10 月營收再創歷史新高，也獲買盤簇擁，表現不俗。

休息多日的散熱族群，今日表現也強勁，其中健策亮燈漲停，來到 182 元，泰碩漲幅逾 3%，奇鋐漲幅逾 2%，雙鴻、超眾、力致均在盤上。

法人表示，台股均線呈多頭排列，加上外資持續買盤，推升指數續創新高，震盪向上格局不變，惟獲利調節賣壓不輕，不容忽視。