為本月降息做準備？中國人行調降MLF利率5BP

今 (5) 日，中國人行進行人民幣 4000 億元中期借貸便利 (MLF) 操作，將 1 年期 MLF 利率從 3.3% 下調至 3.25%。由於 LRP 報價參考因子之一為 MLF 利率，因此中國人行調降 MLF 利率引發市場關注。

在中國人行調降 MLF 利率後，債券市場立即出現反應，中國 10 年期公債殖利率下跌 4.2 基點，達 3.256%，創 8 月以來最大跌幅。

資料來源: 財新智庫

對於中國人行調降 MLF，中國中信固收指出，第三季中國經濟數據顯示經濟下滑壓力大，因此適度的寬鬆貨幣政策除能幫助實體經濟外，也能有效提振市場信心。

同時這次小幅度下調 MLF 利率將降低 LPR 報價基準，並使銀行資金成本下滑，預估 11 月 LPR 報價有機會下修 5bp 至 10bp。

中國中金證券指出，即使中國 10 月份 CPI 上升壓力大，但豬肉價格的影響只是短期，時間拉長來看豬肉對於物價影響有限。因此，MLF 利率下調，將有機會紓緩市場對銀行利差及長債利率的擔憂。

今年以來中國人行在兩次大規模 MLF 到期時的操作，一是 7 月 23 日 MLF 到期人民幣 5020 億元。當時中國人行同時進行 TMLF 人民幣 2977 億元，及 MLF 人民幣 2000 億元，合計達人民幣 4977 億元，與當日 MLF 進行對沖。

另一次是 6 月 6 日 MLF 有人民幣 4630 億元到期，當時，為對沖 MLF 和逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，維持市場資金流動性在合理範圍，中國人行在對當日到期的 MLF 等量展延外，更加碼對中小銀行釋出資金，總投入金額達人民幣 5000 億元。