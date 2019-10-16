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中國人行今宣布MLF注資人民幣2000億元 令市場意外

中國人行今宣布MLF注資人民幣2000億元 令市場意外(圖片:AFP)
中國人行今宣布MLF注資人民幣2000億元 令市場意外(圖片:AFP)

趕在本週五 (18 日) 公布 GDP 數據之前，中國人行週三 (16 日) 率先宣布開展中期借貸便利 (MLF) 操作人民幣 2000 億元，向金融體系注入資金，出乎市場交易員意料之外。

人行宣布，本次開展 MLF 為 2000 億元，期限為 1 年，中標利率為 3.3%，與此前一致。此外，今日不開展逆回購操作。

此一宣布令交易員感到意外，因為當局通常在先前提供的貸款到期時，才會注入流動性，而下一批要到 11 月 5 日才到期。

渣打銀行中國宏觀戰略主管 Becky Liu 表示，此次行動不在市場預期中，顯示人行可能希望注入更多的長期流動性，以確保在 10 月中旬的納稅季節內有足夠的供應，並支持仍面臨增長壓力的經濟。

中國 GDP 年增率　圖片：Bloomberg
中國 GDP 年增率　圖片：Bloomberg

Westpac Banking Corp. 亞洲宏觀策略負責人 Frances Cheung 則指出，市場反應微弱，可能是因為利率維持不變，而其他央行正在降息。

中國人行的定向降準已在週二 (15 日) 實施，釋放約人民幣 400 億元中長期流動性，但資金利率仍然全線上行，隔夜和 14 天資金利率上行幅度較大，上海銀行間同業拆放利率 (Shibor) 隔夜上行 14.8 個基點，14 天 Shibor 上行 24 個基點。存款類機構質押式回購 DR007 加權平均利率升至接近 2.7%。

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