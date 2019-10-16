中國人行今宣布MLF注資人民幣2000億元 令市場意外

趕在本週五 (18 日) 公布 GDP 數據之前，中國人行週三 (16 日) 率先宣布開展中期借貸便利 (MLF) 操作人民幣 2000 億元，向金融體系注入資金，出乎市場交易員意料之外。

人行宣布，本次開展 MLF 為 2000 億元，期限為 1 年，中標利率為 3.3%，與此前一致。此外，今日不開展逆回購操作。

此一宣布令交易員感到意外，因為當局通常在先前提供的貸款到期時，才會注入流動性，而下一批要到 11 月 5 日才到期。

渣打銀行中國宏觀戰略主管 Becky Liu 表示，此次行動不在市場預期中，顯示人行可能希望注入更多的長期流動性，以確保在 10 月中旬的納稅季節內有足夠的供應，並支持仍面臨增長壓力的經濟。

中國 GDP 年增率 圖片：Bloomberg

Westpac Banking Corp. 亞洲宏觀策略負責人 Frances Cheung 則指出，市場反應微弱，可能是因為利率維持不變，而其他央行正在降息。

中國人行的定向降準已在週二 (15 日) 實施，釋放約人民幣 400 億元中長期流動性，但資金利率仍然全線上行，隔夜和 14 天資金利率上行幅度較大，上海銀行間同業拆放利率 (Shibor) 隔夜上行 14.8 個基點，14 天 Shibor 上行 24 個基點。存款類機構質押式回購 DR007 加權平均利率升至接近 2.7%。

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