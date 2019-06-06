官媒神預測！人行續作MLF＋逆回購釋活水

本周中國將有近 1 兆人民幣的流動性將被回收，其中包含人民幣 4630 億元的 MLF 到期。今 (6) 日中國人行公布將進行 5000 億 1 年期人民幣 MLF 操作，利率 3.3%，與前一期相同，並進行 7 天期逆回購，釋出人民幣 100 億元活水。

中國人行此舉印證之前官媒指出，本周中國人行會利用逆回購結合 MLF 續作來釋出流動性，並暫時澆熄市場預期中國人行將在本周採取降準的措施。

今日中國市場有人民幣 4630 億元 MLF 到期，再加上人民幣 300 億元逆回購到期，與釋出的活水相抵，今日中國人行釋出人民幣 170 億元資金進入市場。

不過在本周二、三，連續兩日中國人行收回流動性的影響下，資金利率出現小幅回升。上海銀行間同業拆款利率 (Shibor) 隔夜下滑 14.5 個基點，但 7 天 Shibor、1 個月和 3 個月期 Shibor 則分別上漲 7.3 個基點、1.1 個基點、1.4 個基點，中國人行最重視的 DR007 加權平均利率則回升至 2.45%。

在包商銀行被接管後，再加上有 15 家中小銀行財報至今未公布，業內擔心中國版的雷曼兄弟可能將爆發。

中國人行針對包商銀行事件引發的劇烈波動已多次出面安撫市場，但有分析認為，6 月份有大量同業存單到期，中國中小銀行問題不斷暴露出來，頗有「山雨欲來風滿樓」之勢。

路透曾指出，中國中小銀行對可轉讓同業存單 (NCD) 有著高度依賴性，成為營運上的重要風險來源。而包商銀行被接管事件正衝擊這個對中國金融市場極為重要的貨幣市場領域。

(資料來源: wind)6-8 月 NCD 到期壓力大

此外，NCD 不同於大多數附買回協議，NCD 沒有抵押品，意味著一旦違約，債權人損失更大。