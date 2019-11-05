3大情境分析：華為估「穩定情況下」明年智慧手機出貨可成長20%

儘管最新智慧手機 Mate 30 系列無法搭載 Google 行動服務，華為 (Huawei) 預計，在穩定情況下，預期華為 2020 年智慧手機出貨量年增仍可望成長 20%，意味著美國政府的貿易禁令似乎未起作用。

華為公司戰略總裁張文林表示，除了依賴該國龐大市場內需，以及內部軟體來維持部門運作，他還表示，全球供應來源的可得性，也有助於該公司解決智慧手機的零件採購問題。

張文林稱，過去華為為智慧手機出貨設定一個目標，如今隨著市場不確定性增加，華為因此改為設立三個不同目標，以因應最好、最壞及穩定三種情況：

「穩定情況」下，預期 2020 年智慧手機出貨量將增長 20% 左右。

「最好情況」則可能出現 40% 增長。

「最壞情況」也能看到小幅度增長。

華為智慧手機部門為該公司帶來一半以上收入，儘管目前處境仍艱困，目前華為已維持相當增長速度，根據 Canalys 數據，今年前三季，華為以 26% 的出貨成長，為該公司贏得與蘋果 (AAPL-US) 和三星 (Samsung) 相當的市佔率。

根據 Canalys 的數據，2019 年第三季，華為在中國市場出貨成長率達 66%，此外，前 9 個月的收入也增長 24％，主要受惠於智慧手機出貨量增長 26%。

圖片：Canalys

今年 5 月，美國政府以國安疑慮為由，將華為列入實體清單，禁止美企在未獲特別許可下，向華為提供產品或服務，華為因此未能取得 Google 的 Android 操作系統、新思科技 (Synopsys) 和益華 (Cadence) 的半導體設計工具，以及科沃 (Qorvo) 和思佳訊 (Skyworks) 生產的射頻晶片，可能重創其智慧手機業務，同時限制發展 5G 技術設備的能力。

華為創辦人任正非曾預計，華為禁售令可能削減該公司收入達 300 億美元，該數值後來被削減至 100 億美元。

對此，張文林週二 (5 日) 再度下調影響規模，稱影響收入將少於 100 億美元，其中很大一部分受惠於今年的伺服器業務，該業務估將為該公司帶來 80 億美元收入。

長期來看，目前華為正設法重新取得 Google 行動服務，同時積極開發自家的鴻蒙操作系統 (HarmonyOS)，做好隨時以自有系統迎接市場生態的準備，

鴻蒙操作系統主要用於物聯網 (IoT) 設備，華為強調可將系統應用於智慧螢幕、智慧喇叭、手機以及穿戴裝置等載具，以擴大作業系統應用範圍。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 稍早透露，短期內可能頒布許可證，允許部分美國企業向華為供貨，市場對於美中在本月達成第一階段貿易協議感到樂觀。

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