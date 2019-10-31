聯準會三度降息 市場看好美股可望再攻高

美國聯準會啟動今年第 3 度降息，市場普遍認為，聯準會持續對市場釋放資金，資金動能有助於挹注股市，以美股來說，渣打銀行表示，即使有漲多拉回修正壓力，但仍可望靠美股企業支撐股價站穩高點；但瑞銀則認為，美國降息，對於美股漲勢推升力道相對有限。

聯準會如預期般宣布降息，美股三大指數同步收紅，其中 S&P500 更站上歷史新高，但美股上揚也引發市場質疑，美股是否有漲多拉回的隱憂？

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，美國持續量化寬鬆，加上通膨仍處於溫和低點，預料將有利美股表現，儘管目前美股本益比偏高，但美國企業獲利與表現比預期中來的好，且就業機會與消費動能保持強勁，美股仍有機會持續上攻。

劉家豪指出，資金寬鬆環境代表市場流動性充沛，將有利股市表現，且預期美股企業 2020 年仍可維持一定獲利動能，點名看好金融與科技類股；此外，基於分散風險，可適度配置黃金、新興公債與投資級企業債。

滙豐中華投信指出，聯準會持續寬鬆政策支持美國經濟成長，釋出的資金動能可望推升股票行情，但考量全球經濟下滑風險仍在，投資資產組合傾向「承擔風險但持謹慎態度」。

滙豐中華投信表示，聯準會鷹式降息有助於穩定全球經濟狀況，也讓股票的評價依然相對具備吸引力，從會後聲明來看，如果美國經濟穩健成長，預估市場利率可望有向上提升的空間，因此與目前水平的債券殖利率相比，美國股票的估值依然保有吸引力。

富達國際東北亞分銷業務投資策略師陳宇昕分析，聯準會今年第三次降息，情境與 1995 年、1998 年週期中調整同樣降息三次類似，由於美國目前包括低失業率、就業人口均逐漸提升，如果美中貿易談判可以漸入佳境，預期將有利提升企業信心，聯準會也可能暫停改變目標利率。

陳宇昕指出，目前全球過半數的央行均進入寬鬆週期，而英國央行目前雖暫無寬鬆計畫，但若未來數月英國經濟因脫歐等不確定性影響，也不排除英國央行將跟進降息。