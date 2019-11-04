安倍晉三、文在寅進行密談 惡化的日韓關係可望改善

日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅，在東南亞國家協會 (ASEAN) 10 個加盟國，與中日韓三國首腦們舉行峰會前，進行了短暫的非公開談話。南韓青瓦台表示，兩國元首就日韓關係的重要性取得一致共識，也希望透過對話來解決雙方懸而未決的各項問題。

日本《NHK》在週一 (4 日) 中午過後報導，日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅兩人，於當天在泰國曼谷舉行的東協峰會會前，一同在南韓總統文在寅的休息室內進行了 11 分鐘會談。

安倍晉三與文在寅進行密談 惡化的日韓關係可望改善 (圖片：AFP)

南韓青瓦台透露，日韓兩國首腦在「在非常友好且誠摯的氣氛中」進行談話。並且在兩國關係的重要性上有相同共識，未來也希望透過對話來解決兩國間的各項爭議。

在上 (10) 月 22 日，南韓國務總理李洛淵為了參加當天日皇德仁宣布即位的「即位禮正殿之儀」而飛抵日本。在三天的停留時間內，也於 10 月 24 日時與日本首相安倍晉三會面，並親自向安倍晉三遞交了南韓總統文在寅的親筆書信。

當時日本首相安倍晉三與南韓國務總理李洛淵的會談，是自 2018 年 9 月於俄羅斯海參崴召開會談以來，在間隔約 1 年時間後的再度會面。而安倍晉三與南韓總統文在寅，也從 2018 年 9 月底後，有超過 1 年的時間未再度見面。且當時文在寅也取消了訪日行程。