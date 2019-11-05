彭博：推動簽署第一階段協議 中國正審查川習會可行地點

據《彭博》引述知情人士說法，中國正審查川普與習近平會面的可能地點，以簽署「第一階段」的協議。

據《彭博》指出，北京官員曾希望，如果習近平前往美國簽署第一階段協議，那麼最好是成為出訪美國計畫的一部分，但對這一想法北京方面保持開放。但到目前為止，都還沒有最終的決定。

美中近日最高層級的會面，是在曼谷的東協峰會，中國總理李克強會見了包括美國國家安全顧問 Robert O’Brien 及美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 率領的美國代表團。在這次會面之前，羅斯表示，雙方距離能簽署第一階段協議仍然相當遠。

另一方面，美國總統川普強調，雖然 APEC 已經取消，但雙方簽署協議的地點不會是問題，可以在美國某處。羅斯則說，無論是愛荷華州、阿拉斯加、夏威夷或是中國的任何地方，都可以是簽約地點。

川普近日態度表明，美中在貿易上的緊張局勢有所緩和，此一發展，也獲得中方的回應。中共黨媒《環球時報》在稍早前報導，中國對談判取得的進展感到鼓舞，可能暫時擱置在 WTO 勝訴，可針對美國 36 億美元產品制裁的措施。

習近平今 (5 日) 在第二屆進口博覽會上發言，強調中國將更為重視進口，繼續降低關稅及機構交易成本，並與更多國家簽署高標準的自由貿易協議，並將繼續改善商業環境。

與此同時，《金融時報》引述消息人士表示，美國官員正在辯論，是否取消對包括服裝、家電和平面顯示器在內的 1120 億美元中國進口商品的關稅。

早前羅斯週日接受採訪時說，對美國將在本月與中國達成初步協議的進展樂觀，他還表示，美國企業很快就能取得許可證，以向中國華為出售零組件。

隨著美中氣氛轉佳，以美股週一創高。人民幣週一離岸價也升值 0.27%，至 7.0227 兌 1 美元，自 5 月份以來，首度站上 100 日移動平均線。

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