KIET：預期南韓半導體出口將在明年回升

據報導，今年以來晶片產業的低迷給南韓的出口造成了沉重壓力，但有數據顯示，南韓半導體的出貨量到目前為止已經超過了 2018 年的水平。隨著全球需求的復甦，南韓半導體出口下跌的趨勢預期將能在明年有所反彈。

韓國工業經濟貿易研究所 (KIET) 在報告中指出，受到記憶體晶片價格急劇下跌的困擾，今年南韓前 10 個月的晶片出口額為 790 億美元，較去年同期下跌 26.3%。

不過，儘管出口額下跌劇烈，10 月 1 日至 25 日，南韓半導體總出貨量為 2556.2 噸，較去年同期成長了 16.0%。10 月份晶片出口量連續第四個月上升。在 1 月、2 月和 6 月年增有所下降後，從下半年開始一直保持穩定成長。截至 10 月 25 日，累計出口量達到 29834.1 噸，較去年同期增長 5.2%。從 7 月份開始，出貨量成長加快，顯示出兩位數的成長。

南韓晶片業出貨量和出口額 (圖片：pulsenews)

KIET 指出，南韓半導體出口跌勢可能將在明年 2 月觸底，並從 7 月開始反彈。「由於半導體產業的特性，晶片供應短缺的情況迅速轉成過剩，導致價格急遽下跌，但觀察過去一年的 DXI 指數 (DRAMeXchange Index)，該指數於今年 7 月停止急跌，並在短暫上升後呈現緩跌走勢。」

隨著 5G 網絡的推出，2020 年記憶體晶片的需求將顯著增長。報告中表示：「到 2020 年，隨著 5G 通訊服務推展、PC 需求增加、以及各項新型態產業領域的發展，全球半導體市場預期將會擴張。」