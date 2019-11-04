彭博：IAG買下歐羅巴航空 將鞏固歐洲拉美航線領導地位

根據《彭博社》週一 (4 日) 報導。英國航空 (British Airways) 的母公司「國際航空集團」(International Consolidated Airlines Group，IAG)，同意以 10 億歐元代價 (約折合 11 億美元) 買下西班牙的航空公司「歐羅巴航空」(Air Europa)。透過此次併購，IAG 的集團勢力將更加深入西班牙市場，並可望藉此強化馬德里在歐洲空中交通的樞紐地位。

(圖片：Investing.com)

這回 IAG 花費 10 億美元，向從事旅遊業的企業集團「Globalia Corp.」買下西班牙的第三大航空公司歐羅巴航空，使之成為 IAG 的旗下成員。而在過去，IAG 已將西班牙前兩大航空公司的，前西班牙國營航空公司「西班牙航空」(Iberia)，還有以廉價機票受到歐洲人歡迎的「伏林航空」(Vueling) 納入事業版圖當中。

由於倫敦希斯洛機場進行擴張的機會渺茫，在英國航空與西班牙航空合併後，IAG 就從 2011 年起專注於西班牙當地的發展，這回 IAG 買下歐羅巴航空，將有助於重建該集團在歐洲與拉美間航線的領導地位。IAG 執行長 Willie Walsh 作出如此表示。

Globalia Corp 是由現任總裁 Juan Jose Hidalgo 所創辦，公司業務著重在西班牙及拉美市場。根據 IAG 說法，在 2018 年時，歐羅巴航空的營收高達 21 億歐元，營業利益有 1 億歐元。而歐羅巴航空在西班牙國內外共擁有 69 個航點，機隊有 66 架飛機。

另外 IAG 的此次併購，也有助於該集團在拉美市場，與美國「達美航空」(Delta Air Lines)(DAL-US) 等航空公司進行抗衡。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)