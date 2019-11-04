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彭博：IAG買下歐羅巴航空 將鞏固歐洲拉美航線領導地位

彭博：IAG買下歐羅巴航空 將鞏固歐洲拉美航線領導地位 (圖片：AFP)
彭博：IAG買下歐羅巴航空 將鞏固歐洲拉美航線領導地位 (圖片：AFP)

根據《彭博社》週一 (4 日) 報導。英國航空 (British Airways) 的母公司「國際航空集團」(International Consolidated Airlines Group，IAG)，同意以 10 億歐元代價 (約折合 11 億美元) 買下西班牙的航空公司「歐羅巴航空」(Air Europa)。透過此次併購，IAG 的集團勢力將更加深入西班牙市場，並可望藉此強化馬德里在歐洲空中交通的樞紐地位。

(圖片：Investing.com)
(圖片：Investing.com)

這回 IAG 花費 10 億美元，向從事旅遊業的企業集團「Globalia Corp.」買下西班牙的第三大航空公司歐羅巴航空，使之成為 IAG 的旗下成員。而在過去，IAG 已將西班牙前兩大航空公司的，前西班牙國營航空公司「西班牙航空」(Iberia)，還有以廉價機票受到歐洲人歡迎的「伏林航空」(Vueling) 納入事業版圖當中。

由於倫敦希斯洛機場進行擴張的機會渺茫，在英國航空與西班牙航空合併後，IAG 就從 2011 年起專注於西班牙當地的發展，這回 IAG 買下歐羅巴航空，將有助於重建該集團在歐洲與拉美間航線的領導地位。IAG 執行長 Willie Walsh 作出如此表示。

Globalia Corp 是由現任總裁 Juan Jose Hidalgo 所創辦，公司業務著重在西班牙及拉美市場。根據 IAG 說法，在 2018 年時，歐羅巴航空的營收高達 21 億歐元，營業利益有 1 億歐元。而歐羅巴航空在西班牙國內外共擁有 69 個航點，機隊有 66 架飛機。

另外 IAG 的此次併購，也有助於該集團在拉美市場，與美國「達美航空」(Delta Air Lines)(DAL-US) 等航空公司進行抗衡。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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