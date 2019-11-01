半導體出口大減逾3成 南韓10月出口跌幅慘寫近4年新高

南韓 10 月出口持續暴跌，這已經是連續第 11 個月下降，跌幅創下近 4 年高點，凸顯在全球經濟低迷下，南韓所面臨的艱難。

南韓產業通商資源部週五 (1 日) 公布數據顯示，南韓 10 月出口為 467.8 億美元，年減 14.7%，幅度為 2016 年 1 月以來大，南韓官方歸因下跌的主要因素在於半導體產業出口疲軟，以及全球一系列貿易爭端。

而 10 月進口額則年減 14.6%，至 413 億美元，為連續第 6 個月下滑，全月貿易順差 53.9 億美元，為連續 93 個月貿易順差。

這一數據公布未對股、匯市帶來太大衝擊，南韓 KOSPI 指數微升 0.01%，韓元兌美元匯率下挫 0.18%。

美元兌韓元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

經濟學家表示，糟糕的數據證實，任何復甦都需要一段時間，全球經濟仍將放緩，美中貿易爭端仍未解決。

KTB Investment & Securities 經濟學家 Lim Hye-youn 表示，無論是出口數量和總價，似乎都表現疲軟，除非此兩項數據至少 1 項轉為穩固，才能談論復甦。

據南韓週五 (1 日) 所發布的數據，以出口項目來看，主要減少為半導體 (-32.1%)、石油製品 (-26.2%)、石化 (-22.6%)、螢幕 (-22.5%)、鋼鐵 (-11.8%)、汽車 (-2.3%) 等，出口增加的項目為船舶 (25.7%)、化妝品 (9.2%)、生物保健 (7.8%)、電腦 (7.7%)、農產品 (3%) 等。

南韓半導體出口占總出口量近 5 分之 1，產業通商資源部表示，儘管全球晶片價格下跌速度減緩，但高庫存仍壓低了價格。

以出口國家及地區來看，對中國出口減 16.9%，對日本減少 13.8%，對美國減少 8.4%。在 7 月與日本進入貿易爭端之後，也打擊南韓出口日本金額，兩國領袖於 10 月舉行會晤後，正尋求改善貿易關係。