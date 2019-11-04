摩根士丹利：「三低」難解 未來十年美國市場投報率將大幅下跌

摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，目前美國正處於經濟成長率、通貨膨脹疲軟及低債券殖利率的「三低」，預示著未來十年典型的股票債券投資組合回報率將大幅降低。

該公司策略師表示，對於以美元計價的投資人來說，如果基於標準普爾 500 指數每年收益 4.9％和 10 年期美債殖利率 2.1%，未來十年，傳統的股債平衡型基金 (股票 60％、固定收益債券 40％) 的收益年成長率將只有 2.8％，大約是過去二十年平均收益率的一半。

股債平衡型基金的收益率恐怕將大不如前。(來源：Bloomberg)

摩根士丹利策略師 Serena Tang 和 Andrew Sheets 的研究團隊表示，未來十年，除了收益率將低於投資者習慣的水平，投資人更要提防的是，一旦股市大跌，過低的主權債券殖利率難以抵消固定收益證券獲利下跌，標榜股債平衡的平衡型基金也將難以達到平衡收益。

摩根士丹利指出，與前幾十年相比，投資人正面臨投資回報率更低、更平的前景，特別是與全球金融危機後的 10 年相比，當時風險資產價格是靠寬鬆貨幣政策支撐的，而這種非常時期的寬鬆貨幣政策現在又開始再度蔓延。

摩根士丹利並預期，未來 10 年英國的股票回報率將是最高的，其次是新興市場股票。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)