羅斯：可能不會在本月對歐盟汽車進口加徵關稅

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 在出席一場區域峰會時表示，美國政府可能不需要在本月稍後對歐盟、日本及其它地區加徵汽車關稅。

美國必須在 11 月 14 日前決定是否以威脅美國國家安全為由，對進口汽車和零組件徵收最高 25% 的關稅。

美國商務部早前引用 232 條款，就進口汽車是否威脅國家安全展開調查，並於 5 月份同意將針對進口汽車及零組件的新關稅延後 6 個月實施。

而美國與日本上個月已達成協議，不會再加徵相關關稅。韓國方面也因為與美國重新談判「美韓自由貿易協議」，已取得豁免於未來徵收關稅。

(圖片: AFP)

羅斯在 Bloomberg TV 指出，希望與各汽車製造廠就其資本投資計劃進行的磋商，並取得足夠成果。而美方也表達出希望能全部避免或部份避免實施 232 條款。

此外，羅斯在出席一場區域峰會時表示，「我們已與歐洲、日本、韓國等主要汽車製造商有良性的溝通。」

歐盟表明歐洲汽車產業並未對美國國家安全造成風險，認為不應該成為美國關稅的目標。歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 早在 9 月時已指出，希望美國會延長暫緩徵收關稅的期限。

近期，美國同樣以國家安全原因，向歐盟鋼鋁出口產品加徵關稅。

由於歐盟拒絕將農產品納入貿易協議，美歐貿易談判一直膠著。美國總統川普上個月表示，美方繼續與歐盟進行貿易磋商，目的是暫時避免全面加徵關稅。



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