美將於週五對歐盟開徵關稅 歐盟專員籲談判解決

空中巴士與美國波音的非法補助之爭已久，在世界貿易組織 (WTO) 裁定許可後，美國即將於週五 (18 日) 向歐盟 75 億美元商品加徵關稅。對此，歐盟向美國呼籲，不要針對此案實行報復性關稅，警告雙方經濟都將因此受到損害，應通過談判來解決。

歐洲貿易事務專員 Cecilia Malmstrom 在發給美國貿易代表 Robert Lighthizer 的信中表示，若美國對價值 75 億美元的歐盟商品，加徵關稅，歐盟不排除採取反制措施。Malmstrom 表示，美國加徵稅收將使兩方更難達成共同的解決方案。

Malmstrom 在信中表示：「我堅信，針對這兩大飛機製造商的案件，加徵關稅並不是個解決方案。這只會給企業造成損害，並給大西洋兩岸帶來更多的風險，並在敏感時刻損害全球貿易和更廣泛的航空業。」

WTO 的裁決內容顯示，由於空中巴士數十年來違反市場公平競爭，美政府得以向歐洲 75 億美元商品加徵關稅，也是 WTO 有史以來開罰的最高金額。美國貿易代表署 (USTR) 隨後即公布對歐盟的新關稅清單，定於 10 月 18 日起生效，預計將對大型商用飛機課徵 10% 關稅，農業及其他工業產品的關稅則為 25%，歐洲的奶酪、橄欖和威士忌都在關稅清單當中。市場擔心，此裁決恐使兩方之間的貿易戰一觸即發

法國財長 Bruno Le Maire 在先前曾表示，如果兩方不能達成和解，歐盟可能採取報復性措施，提高對美國商品的關稅，以反擊美國對歐洲商品加徵關稅的舉措。

德國外交部長 Heiko Maas 也曾表示，在川普政府獲得 WTO 批准對歐盟進口商品祭出關稅制裁後，兩方正在「走上對抗之路」。「歐盟必須在世貿組織批准後作出反應，並可能提高懲罰性關稅。」Maas 說道。